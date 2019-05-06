Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile omuz omuza çalıştıklarını itiraf eden ve PKK'nın kurucularından Paris'te öldürüren Sakine Cansız'ı terörist olmadığını ifade eden CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Deniz Gezmiş'i anma töreninde küstah sözleri ortaya çıktı.

SKANDAL İFADELER

Sosyal medya sitesi Twitter'daki paylaşımlarında, Türkiye ve Türk milletine düşmanlıkta sınır tanımadığını ortaya seren Canan Kaftancıoğlu'nun skandal ifadeleri şu şekilde: "Bugün andığımız sevgili Deniz Gezmiş ve yol arkadaşları, 'ben 24 yaşında bu ülkenin bağımsızlığına kendimi armağan etmekten onu duyuyoruz 'diyor. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ışığında aydınlanıyoruz. Onları asanlar da bugün tarihin çöplüğünde. Ve geliyoruz Gezi'ye… Hatırlarsınız yine bir zalim var ama o zalimin karşısında hesapsızca duran Gezi gençleri var."