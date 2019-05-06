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  • Son Güncelleme: 06.05.2019 17:42

'li 'ndan Başkan Erdoğan için küstah sözler

düşmanı sözleriyle bilinen İstanbul İl Başkanı ’nun Başkan Erdoğan hakkında sarf ettiği küstah sözleri ortaya çıktı. Terör örgütü ’nın kurucusunu terörist olarak görmediğini söyleyen Kaftancıoğlu, Başkan Erdoğan için zalim ifadesini kullandı.

Terör örgütü 'nın siyasi uzantısı ile omuz omuza çalıştıklarını itiraf eden ve PKK'nın kurucularından 'te öldürüren 'ı terörist olmadığını ifade eden 'nin İstanbul İl Başkanı 'nun 'i anma töreninde küstah sözleri ortaya çıktı.

SKANDAL İFADELER
Sosyal medya sitesi Twitter'daki paylaşımlarında, ve Türk milletine düşmanlıkta sınır tanımadığını ortaya seren Canan Kaftancıoğlu'nun skandal ifadeleri şu şekilde: "Bugün andığımız sevgili Deniz Gezmiş ve yol arkadaşları, 'ben 24 yaşında bu ülkenin bağımsızlığına kendimi armağan etmekten onu duyuyoruz 'diyor. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ışığında aydınlanıyoruz. Onları asanlar da bugün tarihin çöplüğünde. Ve geliyoruz Gezi'ye… Hatırlarsınız yine bir zalim var ama o zalimin karşısında hesapsızca duran Gezi gençleri var."

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