CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine davet edilmeyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı telefonla aradı. Bayramını kutladı. 'Samsun'da herkes olmalıydı' dediği Buldan'ın ise 'Davet edilseydik orda olmak isterdik" dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun 23 Haziran İstanbul seçimlerinde desteklerini almak için aradığı Buldan'ın ise parti liderlerinin "Milli birlik" fotoğrafına sosyal medya hesabından yaptığı 'Hiç güzel değil!' yorumuna tepki yağdı. Vatandaşlar "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" nedeniyle kutlama mesajı bile yayınlamayan Buldan'a kızdı. Kılıçdaroğlu'nun DP lideri Gültekin Uysal ve TİP Lideri Erkan Baş'ı da telefonla arayıp bayramlarını kutladığı kaydedildi.
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