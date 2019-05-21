Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın Samsun'da düzenlediği 1. Uluslararası Gençlik Kongresi'ne bir mesaj gönderdi. Tam 100 yıl önce, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a attıkları kahraman ve kararlı adımla Türk tarihinin seyrinin değiştiğini belirtti. Sözü İstanbul seçimlerine getirdi: "Tüm gücümle ifade etmek isterim ki, Allah korusun ama bugün aynı karanlık ortam bir kez daha yaşansa, geçmişin muzaffer ruhu tekrar ayağa kalkacak. Üzerimize geçirilmeye çalışılan kefeni paramparça edecek azameti gösterecektir. İnanıyorum ki, Türk gençliği de aynı inançtadır. Türk milleti teslim olmaz. Hiç kimse İstanbul üzerinde senaryo yazmaya kalkışmasın. 19 Mayıs ruhu ölmedi. Bekamızı dün çiğnetmedik, yine çiğnetmeyiz. Cumhur, Cumhuriyeti'ni koruyacak, ülkesini kollayacaktır. Biz Türkiye'yiz, birlikte Türk milletiyiz. Cumhur, hıyanete göz yummayacak, terör örgütlerine sessiz kalmayacak, tıpkı kurtuluş yıllarında yaşandığı gibi. Elbette 19 Mayıs 1919'daki tehditlerin benzerlerine maruz kaldığımız bugünlerde, her türlü yıkıcı ve bölücü emellerin karşısındaki en önemli güvencimiz Türk gençliğidir."
Samsun'da 19 Mayıs töreninde bir araya gelen Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin samimi sohbeti, dikkatlerden kaçmadı.
İSTANBUL ÇIKARMASI
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 23 Haziran'daki İstanbul seçimleri için tek tek herkesin gönlüne dokunacak bir çalışma yapacaklarını söyledi. AK Parti'nin 758 belediye başkanı İstanbul'da sahaya ineceğini belirtti. Sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmenin Binali Yıldırım lehine oy kullanacak hale getirileceğini kaydetti.
TÜRK BİRLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ
Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu, kabul etti. Kabulde, Kırgızistan'da düzenlenen 6. Türk Konseyi Zirvesi'nde aldıkları kararla Türk Konseyi Genel Sekreterliği'ne atanan Bağdad Amreyev'e başarılar diledi. Erdoğan, Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin her daim öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.
Samsun'da 19 Mayıs töreninde bir araya gelen Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin samimi sohbeti, dikkatlerden kaçmadı.
İSTANBUL ÇIKARMASI
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 23 Haziran'daki İstanbul seçimleri için tek tek herkesin gönlüne dokunacak bir çalışma yapacaklarını söyledi. AK Parti'nin 758 belediye başkanı İstanbul'da sahaya ineceğini belirtti. Sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmenin Binali Yıldırım lehine oy kullanacak hale getirileceğini kaydetti.
TÜRK BİRLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ
Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu, kabul etti. Kabulde, Kırgızistan'da düzenlenen 6. Türk Konseyi Zirvesi'nde aldıkları kararla Türk Konseyi Genel Sekreterliği'ne atanan Bağdad Amreyev'e başarılar diledi. Erdoğan, Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin her daim öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.
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