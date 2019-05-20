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  • Son Güncelleme: 21.05.2019 01:20

'ta korkunç ! 2 polis memuru şehit oldu

'ın Artova ilçesindeki trafik sında 2 polis memuru şehit oldu, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili açıklama yapan , 'Kazada 2 polis memuru şehit oldu, 2 kişi yaralandı' dedi.

Korkunç kaza! 2 polis memuru şehit oldu

Artova'dan yönüne giden 'nde görevli polis memuru Kanber Demir (29) yönetimindeki 19 TU 350 plakalı otomobil, Taşpınar köyü mevkisinde karşı yönden gelen Emin Adıgüzel (35) idaresindeki 19 UP O22 plakalı TIR'la çarpıştı.

da, sürücü Demir ile aynı otomobilde bulunan polis memuru Selahattin Kaplan (27) olay yerinde hayatını kaybetti. Polislerin arkadaşları oldukları öğrenilen iki kadın ise yaralandı. TIR'ın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazanın ardından olay yerine gelen meslektaşları arkadaşlarının cenazelerin başlarında göz yaşı döktü.

VALİ BALCI'DAN AÇIKLAMA
Olay yerinde incelemelerde bulunan , burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Taşpınar köyü mevkisinde, TIR ile polislerin içinde bulunduğu otomobilin çarpıştığını söyledi.

Olay yerine ekiplerin sevk edildiğini belirten Balcı, "Öncelikle başımız sağ olsun. Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iki polis memurumuz istirahat vakitlerinde Tokat'a gelirken otomobilleri TIR ile çarpışıyor. Maalesef ikisi de hakkın rahmetine kavuştu şehit oldular. Başımız sağ olsun. İki kızımız da yaralı onlar da hastaneye intikal ettiler. Şu an onlara da tıbbi müdahale yapılıyor." dedi.

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