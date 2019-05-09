

PKK terör örgütünün üst düzey isimlerinden Bese Hozat, İmamoğlu'na destek olacaklarını açıkladı. Terörist Hozat, İstanbul'da AK Parti - MHP ittifakının karşısında kim varsa ona destek olacaklarını, bu İmamoğluysa, İmamoğlu'na destek vereceklerini söyledi.



EKREM İMAMOĞLU, SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I ÖVGÜ YAĞMURUNA TUTMUŞTU!

İmamoğlu, Selahattin Demirtaş ile ilgili 'Gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı. Bundan da çok mutluluk duydum. Hatta kendi adıma bunun Türkiye için bir fırsat olabileceğini ve birçok duvarı yıkabileceğini de dile getirdim. Bugün de hala aynı kanaatteyim. O dilin geçerli olduğu bu ülkede çok daha mutlu olabileceğimizi görüyorum. Bu bağlamda böyle siyasi bir çizgisi olan bir insanın benim hakkımda pozitif bir şey söylemesi elbette beni mutlu etmiştir.' açıklamasında bulunmuştu.



HİLE HURDAYLA ALDIĞI MAZBATAYA EN ÇOK TERÖRİSTLER SEVİNMİŞTİ!

Hukuk çevrelerinde ve kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanan İstanbul İl Seçim Kurulu'nun, YSK'nın kararını beklemeden mazbatayı Ekrem İmamoğlu'na vermesi sonrası FETÖ'cüler ve PKK'lılar zafer naraları atmıştı. Emre Uslu, Abdülhamit Bilici, Tarık Toros gibi FETÖ'cü isimler şaibeli seçimler sonrası verilen mazbata için adeta sevinç çığlıkları attılar. İşte o tepki çeken kararı alkışlayanlar...























