Yerel seçimlerin ardından PKK'dan CHP'ye talimat

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan CHP-HDP ittifakının devam etmesi çağrısında bulundu. Terör örgütünün yayın organına konuşan Kalkan, CHP'nin 'bu sonuçları HDP'nin gücü-desteği ile aldığını" ve sorumluluğunu bilmesi gerektiğini ifade ederek "HDP ve CHP'nin ittifakı daha fazla geliştirip alternatif yönetim örgütlemesi gerekir. HDP, CHP'de dahil tüm güçleri birleştirmeli ve Tayyip Erdoğan yönetiminin istifasını istemeli" dedi.

SANDIKTA BİR ARAYA GELDİK

CHP ve HDP ilişkilerinin bir adım öteye taşınması gerektiğini kaydeden PKK'lı Kalkan, "Sandıkta halklar, toplum, emekçiler bir araya geldi. Sayın CHP yöneticileri bu gerçeği iyi görmeliler. Mevcut durum çok geri bir durumdur. Bu durum AK Parti-MHP'ye güç, umut, saldırı için cesaret veriyor" şeklinde konuştu.

'İTTİFAKI AÇIKTAN YAP' ÇAĞRISI

Yeni Şafak'ın haberine göre PKK'lı Kalkan şu ifadelerle de CHP'yi HDP ile yaptığı ittifakı açık açık ilan etmeye çağırdı: "Örneğin CHP Türkiye'nin sorunlarına, Kürt sorununa ne diyor? Niye HDP ile ittifak yapmıyor? HDP'nin marazı mı var? Yasalara göre kurulmuş bir parti, Türkiye'nin her yerinden oy alıyor. Mevcut CHP yönetiminin HDP karşısındaki tutumu gerçekten Tayyip Erdoğan yönetimine en büyük gücü veren bir tutumdur. O halde ya bu yönetim değişecek, ya kendi politikalarını değiştirecek. Mevcut CHP yönetiminin de bu işte sorumluluğu çok fazladır. İkisinin de gerçek durumu açığa çıktı. Derler ya takke düştü kel göründü. Gerçekten maskeler düştü, her şey görüldü."

PARALEL BELEDİYE KURMA ÖNERİSİ

Haklarındaki KHK kararları nedeniyle mazbata alamayan HDP'li başkanları alternatif yönetimler kurmaya çağıran Kalkan, şöyle devam etti: "Toplum AKP'li tayfayı belediye başkanı diye, yönetim diye kabul etmemelidir. Madem yüzde 75 almış, yüzde 75 örgütlenmeli, kendi seçtiği başkanı yönetim olarak işletmelidir. Bunlar belediye binasına el koyunca toplum itaat etmemeli, belediyede kendi yönetimini kurmalı, o belediye binasında olmuyorsa başka bir bina bulmalı, kendi kendini fiili olarak orada yönetmeli. Seçilen belediye başkanları da eskisi gibi gidemezler. Halk da kendi yönetimini faşizme teslim edemez, yönetimine sahip çıkmalı, savunmalı, mücadele etmelidir."