CHP'nin HDP ile iş birliği kızdırdı! O ziyaret iptal edildi

Akkuzulu köyünün muhtarı Halil Kökmen, yumruklu saldırı nedeniyle CHP liderini ziyaret ederek özür dileyeceklerini açıklamıştı. Muhtar Kökmen yeni bir açıklama yaparak HDP ziyareti nedeniyle CHP'ye yapacakları ziyareti iptal ettiklerini açıkladı.

Akkuzulu köyünün muhtarı Halil Kökmen, CHP'ye yapacakları özür ziyaretini iptal ettiklerini açıkladı. Kökmen, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi kabulünün kendilerini derinden yaraladığını söyledi.

Halil Kökmen, Facebook adresinden yaptığı açıklamada HDP'nin Kılıçdaroğlu'na yönelik geçmiş olsun ziyaretinin kendilerini üzdüğünü duyurdu. HDP ile kan davalarının olduğunu söyleyen Kökmen'in açıklaması şöyle:

"KEMAL BEY'E YAPACAĞIMIZ ZİYARETİ İPTAL EDİYORUM"

"Bir şehit ailesi olarak bizim bu acılı günümüzde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'lı HDP'lileri makamında kabul edip, bunları bize güldürmesi bizi derinden üzmüştür. Bu görüntüden dolayı perşembe günü Kemal Bey'e yapacağımız ziyareti iptal ediyorum. Bize kurşun acısı yaşatan bu insanların orada bulunması bize ikinci acıyı yaşatmıştır. Kemal Bey bu görüntüden dolayı bizi çok kırmış, üzmüştür. Bu kan düşmanlığı olduğu yerde asla bir şehit ailesi olamaz."