3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, seçimlerden önce 3600 ek gösterge çıkar mı sorusu vatandaşın gündeminde. 1.6 milyon memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkındaki son gelişmeler ve yeni haberleri sizler için derledik. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yeni askerlik düzenlemesiyle ve 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Partili Kurtulmuş, "Büyük bir mali yükü de getiren bir durum. O da belki şimdi değil ama sonra gündeme alınıp değerlendirilebilecek bir konudur." ifadelerini kullandı. Peki 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge yeni haber ne zaman çıkacak işte tüm detaylar

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir.