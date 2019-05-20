Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.05.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 09:15

yeni haber ne an çıkacak açıklama yapıldı 3600 ek gösterge ?

? ne an çıkacak açıklama yapıldı. 3600 ek gösterge son durum ne, ne zaman 3600 ek gösterge çıkacak soruları vatandaşın gündeminde. Meclis'in açılması ile yeniden gündeme gelen ek gösterge 24 Haziran seçimlerinden önce çıkacak mı henüz resmi bir açıklama yok. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yeni askerlik düzenlemesiyle ve 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren ek gösterge ekonomi yönetiminin gündemindeki önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Düzenleme yapılınca özellikle emekli maaş ve ikramiyelerinde artış olacak.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, seçimlerden önce 3600 ek gösterge çıkar mı sorusu vatandaşın gündeminde. 1.6 milyon memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkındaki son gelişmeler ve yeni haberleri sizler için derledik. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yeni askerlik düzenlemesiyle ve 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Partili Kurtulmuş, "Büyük bir mali yükü de getiren bir durum. O da belki şimdi değil ama sonra gündeme alınıp değerlendirilebilecek bir konudur." ifadelerini kullandı. Peki 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge yeni haber ne zaman çıkacak işte tüm detaylar

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri3600 ek gösterge yeni haber ne zaman çıkacak açıklama yapıldı 3600 ek gösterge son dakika Meclis'e geldi mi?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri