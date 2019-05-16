Kıdem tazminatını kurtarma formülü | ‘Tüm haklarımı aldım’ yazısının bir geçerliliği var mı?
İşverenler çıkarttıkları işçilerine tazminatını ödemek için 'ibraname' imzalamayı zorunlu kılıyor. İşçi ise tedirginlik duyuyor. Peki, 'tüm haklarımı aldım' imzasının geçerliliği var mı ya da ileride başınıza iş açar mı? 'Tüm haklarımı aldım' imzası işçinin tüm haklarını aldığı anlamına gelir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kıdem tazminatını kurtarmanın formülünü anlattı. İşte detaylar...
İşten ayrılan çalışanların çoğu zaman tedirgin oldukları bir konu var. O da işverenlerin zorunlu kıldıkları 'tüm haklarımı aldım' yazılı ibranameyi imzalamaları. Çoğu işveren, tazminat ve diğer alacakları vermek için bu imzayı mecbur tutuyor. Çalışanlar da paralarını alabilmek için bu kağıtları imzalıyor. Peki bunun bir geçerliliği var mı ya da ileride başınıza iş açar mı? Detaylarıyla anlatalım... Öncelikle belirtelim. İmzalanan bu kağıtların çoğunun tek başına bir hukuki geçerliliği yok.
BU KOŞULLARA DİKKAT!
Borçlar Kanunu'nun 420'nci Maddesi'nde bu tür ibranamelerin nasıl olması gerektiği şartlarıyla sıralanıyor. Buna göre;
● Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir.
● İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması,
● İbra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az 1 aylık sürenin geçmiş bulunması,
ÖNCE PARA, SONRA İBRA
Görüldüğü gibi ibranamelerin şekil yönünden de şartları bulunuyor. Öncelikle kesinlikle yazılı olarak hazırlanması gerekiyor. Yine geçerli olabilmesi için işten çıktıktan sonra en az 1 ay sonra imzalanması gerekiyor. Yani bu 1 ay içinde işçinin alacağı tüm hakların yine yasa gereği banka yoluyla ödenmesi öngörülüyor. Bu ödemeler yapıldıktan sonra ibraname imzalanıyor. Dolayısıyla 'bunu imzalamazsan haklarını alamazsın' demenin bir hukuki geçerliliği yok. 1 aydan önce imzalanırsa da hükümsüz sayılıyor.
TÜM HAKLARI ALMIŞ ANLAMINA GELİR Mİ?
İşçinin 'tüm haklarımı aldım' yazısı imzalaması tüm haklarının ödendiği anlamına da gelmiyor. Buna rağmen haklar ödenmemişse bu imzanın bir geçerliliği yok. İşverenin tüm hakları ödediğine dair delilleri sunması gerekiyor. 'Bütün haklarımı aldım' yazısı kendi başına yeterli olmuyor. Yasa gereği ibranameye tüm ödemelerin açıkça ve madde madde yazılması gerekiyor.