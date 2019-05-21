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  • 21.05.2019 13:23
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 13:30

'da leri için "" mesaisi! Gerekçeli karar ne zaman açıklanacak?

6 Mayıs'ta alınan Büyükşehir Belediye lerinin iptal kararının ardından gözler bir kez daha 'ya çevrildi. Kısa kararı açıklayan YSK, bu kararda başkan ve üyelerinin oluşturulması ve görevlendirilmesinde yapılan usulsüzlüklere dikkat çekmişti. YSK'nın açıklaması beklenen ında ise bu usulsüzlüklerle birlikte imzasız ve mühürsüz sayım döküm cetvelleri gibi diğer başlıklara da yer vermesi bekleniyor. Peki YSK İstanbul için gerekçeli kararını ne zaman açıklayacak? Detaylar haberimizde...


Yargı süreci sona erdi, şimdi ise gözler 6 Mayıs'ta iptal edilen leri için 'nın açıklayacağı da. 4'e karşı 7 oyla alınan iptal kararında 7 üyenin yazması beklenen gerekçeli karar tamamlandı.

4 ÜYE EK SÜRE TALEP ETTİ
Seçimlerin iptaline muhalif oy kullanan 4 üye dün yazım için ek süre istedi. Muhalif üyelerin yazım işleminin tamamlanmasının ardından nihai kararın açıklanması bekleniyor.



KARARDA DETAYLAR YER ALACAK
seçimlerine ilişkin açıklanacak nihai kararda kısıtlı seçmenlere, usulsüzlük ve hatalara dair tüm detayların yer alması bekleniyor.

BU HAFTA İÇERİSİNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Gelen son bilgilere göre YSK'nın gerekçeli kararı bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor.



USULSÜZLÜKLER YÜZÜNDEN İPTAL EDİLMİŞTİ
M​YSK kısa kararında İstanbul seçiminin iptalini, yasada açıkça belirtilmesine rağmen sandık kurullarında görev yapan bazı başkan ve üyelerin kamu görevlileri arasından seçilmemesine dayandırmış, " başkan ve üyelerinin yasaya aykırı bir şekilde görevlendirildiğine" vurgu yapmıştı.

İptal toplantısında ise 221 sandık kurulu başkanının hiç sigorta kaydının olmadığı belirlendi. Bu da yaklaşık 75 bin oyun etkilenmesi anlamına geliyor.

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