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  • Son Güncelleme: 18.05.2019 09:49

Yeni askerlik sistemi Meclis'e geldi mi? , ? Kimler yapamayacak?

Yeni askerlik sistemi ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmalarda artık sona gelindi. Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin muhalefeti de bilgilendirdikleri öğrenildi. de son kararı Cumhurbaşkanı verecek. Yeni askerlik sisteminde sürekli hale getirilecek bedelli uygulamasından, “bakaya ve asker kaçakları” yararlanamayacak. Yükümlüler “erteleme süreleri” içinde bedelli hakkını kullanabilecek. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı ’ın onayının ardından teklifin haftaya Meclis’e sunulması ve bayram tatili öncesi yasalaşması bekleniyor. Peki yeni askerlik sistemi son dakika Meclis'e geldi mi? , ? Kimler yapamayacak?

Yeni askerlik sistemi son dakika Meclis'e geldi mi? Bedelli askerlikte yaş sınırı kalktı mı? Kimler bedelli askerlik yapamayacak? AK Parti, Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı sunumun ardından, askerlik süresini 6 aya indirecek ve bedelli askerliği sürekli hale getirecek yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmalarını yoğunlaştırdı. Beştepe'de gerçekleştirilen MYK'daki sunumun ardından önceki gün Milli Savunma Bakan yardımcıları, AK Parti'nin TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri ile Meclis'te bir toplantı yaptı. Bu toplantının ardından da Komisyon Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili ve eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz yine komisyonun AK Partili üyeleriyle bir araya gelerek, görüşlerini aldı. Bakanlık yetkililerinin dün de muhalefet gruplarıyla temasa geçerek, bilgilendirme yaptıkları öğrenildi.

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