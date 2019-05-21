Mahkumlara af, EYT, ek gösterge, yeni askerlik sistemi, hal yasası ve nafaka düzenlemelerini ilgilendiren önemli açıklama geldi. İşte emeklilikte yaşa takılanlar, 3600, yeni askerlik sistemi, mahkumlara af ve hal yasası ile nafaka düzenlemesi hakkında son bilgiler. TBMM'yi 31 Mart seçimlerinden sonra yoğun bir gündem bekliyordu. Ancak İstanbul seçimlerinin 1 ay süren belirsizliği TBMM 'nin açılmamasına neden oldu. Seçimden sonra birkaç dea toplanan Genel Kurul uluslararası anlaşmaları ve İstanbul seçimlerini görüştü. Af, EYT, ek gösterge, nafaka, yeni askerlik sistemi, hal yasası gibi konular TBMM Genel Kurulu gündemine hala gelmedi.