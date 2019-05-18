18 Mayıs genel af haberleri: Genel af yasasındaki son durum tekrarlanacak İstanbul seçimleri öncesi vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, genel af yasası ne zaman çıkacak? Af bekleyen on binlerce mahkumun gözü Mecliste. 2019 ceza indirimi ve genel af ve mahkum affı ile ilgili MHP'den kritik açıklama geldi. "Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Feti Yıldız Bey'i ziyaret ederek af taslağının geleceği, durumu ve işleyişi hakkında istişare ettik." ifadelerini kullandı. 21 Şubat'ta AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Binali Yıldırım, "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur" ifadelerini kullandı.