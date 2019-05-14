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  • Son Güncelleme: 14.05.2019 19:02

ve nde son dakika gelişmesi var mı? Meclis'e gelecek mi?

na ilişkin detaylar vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Genel af yasası ve nde son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Peki, ve genel af yasası Meclis'e gelecek mi? İşte genel af yasası ve ceza indirimi hakkındaki son detaylar

Genel af yasası ve ceza indirimi hakkında tartışmalar sürüyor. TBMM'nin seçim sonrası gündemi oldukça yoğun. Vatandaşlar ise af yasasındaki son durumun ne olduğunu araştırıyor. Peki, ceza indirimi ve genel af yasasındaki son durum ne? İşte detaylar...

GENEL AF YASASINDA SON DURUM

Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Şimdi gözler af yasasındaki son duruma çevrildi. Yakın zamanda toplanacak olan Genel Kurul'un Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor.

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