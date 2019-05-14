

Yerel seçimler nedeniyle aylarca toplanmayan Meclis, birçok önemli kanun tasarısının beklemesine rağmen çalışkanlığını göstermedi.

KÜRSÜ İŞGAL EDİLDİ

Uzun bir aradan sonra dün toplanan Meclis'te, sert tartışmalar yaşandı.

Bu tartışmaların kaynağı ise HDP'li vekiller oldu.

Kürsüyü işgal eden HDP'li vekiller Meclis'in çalışmasına engel oldu.

PKK'lI TERÖRİSTLER İÇİN MECLİS'TE EYLEM

Kürsüyü işgal eden HDP'liler, bunun nedenini terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalarda tutuklanan teröristlerin cezaevlerindeki eylemlerini gerekçe gösterdi.