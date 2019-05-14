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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 06:47

'li vekiller kürsüsünü işgal ettiler!

Uzun süredir toplanmayan 'in dünkü oturumunda 'lilerin eylemi nedeniyle sert tartışmalar yaşandı.


Yerel seçimler nedeniyle aylarca toplanmayan , birçok önemli kanun tasarısının beklemesine rağmen çalışkanlığını göstermedi.

KÜRSÜ İŞGAL EDİLDİ
Uzun bir aradan sonra dün toplanan Meclis'te, sert tartışmalar yaşandı.

Bu tartışmaların kaynağı ise 'li vekiller oldu.

Kürsüyü işgal eden HDP'li vekiller Meclis'in çalışmasına engel oldu.

PKK'lI TERÖRİSTLER İÇİN MECLİS'TE EYLEM
Kürsüyü işgal eden HDP'liler, bunun nedenini terör örgütü 'ya yönelik soruşturmalarda tutuklanan teröristlerin cezaevlerindeki eylemlerini gerekçe gösterdi.

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KARAKALEM KARAKALEM

CEHENNEME KADAR YOLLARI VAR.

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evet0
hayır0
cevapla 15.05.2019 09:45
ihsan ihsan

abd köpekelri zincirinden boşanmış

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.05.2019 08:53
vatandas vatandas

biz bunlardan degiliz ama oylarina talibiz diyen CHP liler Haram yiyip yok ben Haram yemem diyer gibi oluyorlar demek bunlarlan beraber olanlarin hepsi kendilerini ve vatani bir kurusa satarlar hedefe varabilmek icin bunlar politikadan anladigi yok hirs öfke kin hedef RTE ni indirmek baska hicbir sey hedeflerinde yok bunu basarsalar inanin ne tas üstünde tas birakirlar ne koyarlar oturup olanlari yemeye baslarlar CHP li secmenlerde kör olmus bunlarin her dedigine inaniyorlar. ülkemize yazik.

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evet0
hayır0
cevapla 15.05.2019 08:27
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