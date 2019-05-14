Yerel seçimler nedeniyle aylarca toplanmayan Meclis, birçok önemli kanun tasarısının beklemesine rağmen çalışkanlığını göstermedi.
KÜRSÜ İŞGAL EDİLDİ
Uzun bir aradan sonra dün toplanan Meclis'te, sert tartışmalar yaşandı.
Bu tartışmaların kaynağı ise HDP'li vekiller oldu.
Kürsüyü işgal eden HDP'li vekiller Meclis'in çalışmasına engel oldu.
PKK'lI TERÖRİSTLER İÇİN MECLİS'TE EYLEM
Kürsüyü işgal eden HDP'liler, bunun nedenini terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalarda tutuklanan teröristlerin cezaevlerindeki eylemlerini gerekçe gösterdi.
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CEHENNEME KADAR YOLLARI VAR.
abd köpekelri zincirinden boşanmış
biz bunlardan degiliz ama oylarina talibiz diyen CHP liler Haram yiyip yok ben Haram yemem diyer gibi oluyorlar demek bunlarlan beraber olanlarin hepsi kendilerini ve vatani bir kurusa satarlar hedefe varabilmek icin bunlar politikadan anladigi yok hirs öfke kin hedef RTE ni indirmek baska hicbir sey hedeflerinde yok bunu basarsalar inanin ne tas üstünde tas birakirlar ne koyarlar oturup olanlari yemeye baslarlar CHP li secmenlerde kör olmus bunlarin her dedigine inaniyorlar. ülkemize yazik.
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