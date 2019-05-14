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  • 15.05.2019 06:51
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 06:51

Son dakika: İstanbul Şişli'de restoranda silahlı saldırı: 1 yaralı

Şişli'de balık restoranında yapılan silahlı saldırıda iş yerinde çalışan Y.Y. bacağından vuruldu. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, bir kişi olduğu öğrenilen saldırganın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

İstanbul'da silahlı saldırı

Saldırı Ergenekon Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde bulunan balık restoranında saat 01:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir otomobille restauranta gelen saldırgan, ikinci katta bulunan Y.Y.'yi henüz belirlenemeyen bir nedenle bacağından vurdu. Saldırının ardından hızla aşağı inen saldırgan geldiği otomobile binerek kayıplara karıştı.

YARALININ DURUMU İYİ
Bacağından yaralanan Y.Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şişli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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