Son dakika: İstanbul Şişli'de restoranda silahlı saldırı: 1 yaralı

Saldırı Ergenekon Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde bulunan balık restoranında saat 01:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir otomobille restauranta gelen saldırgan, ikinci katta bulunan Y.Y.'yi henüz belirlenemeyen bir nedenle bacağından vurdu. Saldırının ardından hızla aşağı inen saldırgan geldiği otomobile binerek kayıplara karıştı.

YARALININ DURUMU İYİ

Bacağından yaralanan Y.Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şişli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.