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  • Son Güncelleme: 21.03.2019 21:41

İşte kirli ittifakın belgesi! , İzmir’de o adayı destekleyecek...

Kirli ittifak bir kez daha gün yüzüne çıktı! 'nin İzmir'deki nevruz kutlamasında terör örgütü PKK/KCK sloganları atıldı, HDP'li milletvekilleri İzmir'de ve 'nin karşısındaki adayı destekleyeceklerini belirtti.

İşte kirli ittifakın belgesi!

tarafından 'nda düzenlenen nevruz kutlamasında terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı. Örgütü simgeleyen bez parçaları açılarak, terör örgütü lehine yazıların yer aldığı afişler asıldı.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında öldürülen teröristler için "saygı duruşunda" bulunuldu.

Burada konuşan HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "AK Parti ve MHP karşısındaki adayı destekleyeceğiz. İzmir'in hiçbir ilçesinde bile onların iktidara gelmesini istemiyoruz. Karşılarında HDP duracak." dedi.

Kılıç, Türkiye'nin diğer batı kentlerinde de aynı tutumu sergileyeceklerini belirtti.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da HDP'nin büyükşehirlerdeki ve adaylarının karşısındaki adaya destek vereceği illerin başında İzmir'in geldiğini dile getirdi.



ÖCALAN LEHİNE SLOGANLAR!
Kemalbay konuşma yaptığı sırada da sık sık terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

HDP Milletvekili Feleknas Uca ise konuşmasını Kürtçe yaptı.

Bu arada İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alanda terör örgütü PKK sloganları atarak, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını açtıkları tespit edilen 13 zanlıyı gözaltına aldı.

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