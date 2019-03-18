2007 yılında Diyarbakır'da bombalı saldırıda Polis Memuru Hüseyin Özdemir'i Şehit eden, 2'si polis memuru 6 kişiyi yaralayan PKK'lı terörist Zülküf Gezen, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için Tekirdağ cezaevinde kendini astı.

Teröristbaşı için cezaevinde kendini asan polis katili Zülküf Gezen için HDP'liler seferber oldu! DTK Başkanı Diyarbakır milletvekili Leyla Güven ve HDP taziye mesajı paylaştı. HDP'liler teröristin cenazesini alıp sloganlar attı. Cenaze HDP'liler tarafından alınıp Diyarbakır'a götürüldü.





HDP'Lİ VEKİLDEN TERÖRİSTE TAZİYE

2007 yılında bombalı saldırıda polis memuru Hüseyin Özdemir'i Şehit eden, 2'si polis 6 kişiyi yaralayan, Abdullah Öcalan için cezaevinde kendini asan polis katili PKK'lı Zülküf Gezen için HDP'nin Diyarbakır Belediye başkan adayı Selçuk Mızraklı taziye paylaşımı yaptı.



KAHRAMAN İLAN EDİP AYAKLANMA ÇAĞRISI YAPTILAR

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yaptığı PKK'nın siyasi uzantısı HDP'liler polis katili Zülküf Gezen'i kahraman gibi gösterip, cenazesi için kitlesel halk hareketi çağrısı yaptılar. Polis memuru Hüseyin Özdemir'i Şehit eden PKK'lı terörist Zülküf Gezen'in Abdullah Öcalan için cezaevinde kendini asması sonrası HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Cengiz Çiçek: "Seçim sürecinde sürece dahil sorumluluklarımızı yerine getirip mutlaka kazanacağız. Toprağa düşenlerimize and olsun" dedi.



TERÖRİSTBAŞINI ÖVEN SLOGANLAR

Cenazesi Diyarbakır'a götürülmek üzere Atatürk Havalimanı'na getirilen teröristi İstanbul'da karşılayıp Abdullah Öcalan ve ölen terörist lehine slogan attılar.

TERÖRİST CENAZESİNDE ZİLLET İTTİFAKI İŞ BAŞINDA

Abdullah Öcalan için Tekirdağ cezaevinde kendini öldüren Polis katili PKK'lı terörist Zülküf Gezen'in cenazesi İstanbul'a 31 Mart yerel seçimlerinde PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP'li Tekirdağ Belediyesi cenaze aracı ile taşındı.



"KENDİSİNİ ASTI"

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, terörist Zülküf Gezen'in 'fedai eylemi gerçekleştirdiği' yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Açıklamada, "Bir kısım internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında ifade edildiği gibi sözde 'tecride karşı fedai eylemi' söz konusu olmayıp, ilk bulgulara göre bahsi geçen hükümlünün ölümü kendisini asarak intihar etmek suretiyle meydana gelmiştir." denildi.

POLİSTEN ÖNLEM

PKK'lı teröristi kahraman ilan etmeye çalışan HDP'ye emniyet gereken cevabı verdi. Abdullah Öcalan için Tekirdağ cezaevinde kendini öldüren polis katili PKK'lı terörist Zülküf Gezen'in cenazesi Diyarbakır'a getirip sessizce gömüldü.







BİR POLİSİ ŞEHİT EDİP 2'Sİ POLİS 6 KİŞİYİ YARALAMIŞTI

Abdullah Öcalan için Tekirdağ cezaevinde kendini öldüren polis katili PKK'lı terörist Zülküf Gezen 2007 yılında bombalı saldırıda polis memuru Hüseyin Özdemir'i şehit ederken, 2'si polis 6 kişiyi yaralamıştı.



