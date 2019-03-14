HDP Eyyübiye İlçe Örgütü, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, ilçe belediye başkanlığı ve büyükşehir belediye başkanlığı için Saadet Partisi'ne oy verilmesini istedi.

SEÇİM UYARISI

Eyyübiye ilçesi sakinlerinin ne şekilde oy kullanacaklarını anlatan HDP Eyyübiye İlçe Örgütü, afiş de hazırlattı. Örgüt, Twitter adresinden ise şu mesajı paylaştı:





ZİLLET İTTİFAK BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Saadet Partisi, Millet İttifakı içerisinde yer alan HDP ile aynı görüş ve birliktelikte olmadıklarını her platformda dile getiriyordu.

Bu ilçe ittifakı ile birlikte Saadet Partisi'nin de HDP ile olan seçim hazırlığı, ortaya çıkmış oldu.



"Erbakan Hoca'nın yolundan gidiyoruz" diyerek Erbakan Hoca'nın savunduğu tüm değerleri ayaklar altına alan, bir yandan "ittifak yok" derken öte yandan HDP, CHP ve İP ile ortak adaylar çıkartan Saadet Partisi, Adıyaman'da da HDP ile kol kola yürüyor.







HDPKK İLE ORTAK KAMPANYA

"28 Şubatçılar bizi desteklemeli" diyerek alçaldıkça alçalan, ucuz koltuk hesapları için teröristlerle ittifak yapan Saadet Partisi'nin Adıyaman adayı Ahmet Faruk Ünsal, Kandil'in siyasi uzantısı HDP'lilerle kol kola seçim çalışması yaptı.







İttifakı her fırsatta inkar eden Saadet Partisi'nin ihaneti, her geçen gün ortaya çıkan yeni görüntülerle iyice ayyuka çıkmış oldu.



CHP DE DESTEK İÇİN ORADA!

Zillet İttifakı'nın bir diğer ortağı CHP de Saadet ve HDPKK'ya destek vermekten geri kalmadı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Saadet adayı için Adıyaman'daki seçim çalışmalarına katıldı.







"BİZİ ZULÜM BİRLEŞTİRDİ"

Saadet Partisi'nin adayları daha önce de terör yandaşları ile kol kola seçim çalışması yapmış, ihanette sınırları zorlayarak Kandil'in beslemeleriyle "Bizi zulüm birleştirdi" paylaşımlarına meze olmuştu.





HDPKK İŞBİRLİĞİNİ BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç yaptığı açıklamada, Antep'te DSP adayı Celal Doğan'ı, Adıyaman'da ise Saadet Partisi adayı Ahmet Faruk Ünsal'ı destekleyeceklerini söylemişti.







Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oluç, Saadet Partisi'nden Adıyaman'da aday gösterilen Ahmet Faruk Ünsal ile ilgili soruya, "Adalet ve demokrasi mücadelesinde öne çıkmış bir isimdir. Başarılı olmasını isteriz, kendisine başarılar diliyoruz. Elimizden gelen ne varsa yereldeki arkadaşlarımız bu çalışmaya katkı sunacaktır. Kendisi Adıyaman ve Türkiye demokrasisine önemli katkıları olacaktır" şeklinde yanıt vermişti.



