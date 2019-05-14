Yerli ‘Kara Şahin’ler yurt dışına satılacak

Savunma sanayiinde yerlilik oranı her geçen gün artıyor. Bu kapsamda Savunma Sanayi Başkanlığı öncü rol oynarken, yerli firmaların çalışmalarıyla kritik projelere imza atıyor. Son olarak önceki gün TUSAŞ Motor Sanayi tarafından üretilen, Türkiye'nin ilk yerli helikopter motoru teslim töreni yapıldı. Çalışmaları devam eden millî helikopter Kara Şahin'de kullanılacak yerli motor, ayrıca ATAK ve GÖKBEY'e de entegre edilebilecek.

6 KULLANICIYA TESLİM EDİLECEK

Kara Şahin için 2016 yılında SSB ve projenin diğer yüklenicileri TUSAŞ, Sikorsky, ASELSAN ve Alp Havacılık arasında imzalar atılırken, T70 Kara Şahin helikopteri 6 yıl gibi bir sürede 6 farklı kullanıcıya teslim edilmesi planlanıyor. Söz konusu kullanıcılar Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünden oluşuyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre motorun teslimi ile çalışmaların hız kazandığı Kara Şahin'ler, askerî görevlerin yanı sıra yangın söndürme, kurtarma ve ambulans olarak da kullanabilecek. Türkiye, Kara Şahin'i ABD dışında üreten 3'üncü ülke olacak. 10 ton sınıfında, 18 asker taşıyabilen, modern teçhizatla donatılması tasarlanan helikopterin, yurt dışına da satışı yapılabilecek.



TUSAŞ, Kara Şahin'lerin motor üretiminin yanı sıra kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini geliştiriyor. ASELSAN, temel aviyoniklerin geliştirilmesi ve entegrasyonunu, Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini yapıyor. Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştiriyor. Bugüne kadar Sikorsky firmasından yapılan helikopter tedarikleri doğrudan alım şeklinde gerçekleşti. İlk kez bu proje ile Kara Şahin helikopteri Türkiye'de üretilmiş olacak.