31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde türlü oyun ve usulsüzlüklerle halkın iradesini gasp etmeye çalışan ve bu yolla başkanlık koltuğuna oturmayı amaçlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bu planı YSK'nın verdiği kararla suya düştü. Seçim gecesi "Hak yemem ama hakkımı da yedirmem" CHP adayının 16 milyon İstanbullu'nun hakkını yeme çabası içerisinde olduğu böylece kanıtlanmış oldu.

TEŞEKKÜR POSTERİ BİLE ÇALINTI ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrası hazırlattığı "16 milyon kazandı" başlıklı teşekkür posterinde yer alan şahısların da çalıntı olduğu ortaya çıktı. Sözde halkın her kesimini arkasına alarak başkan seçildiği imajını çizmeye çalışan İmamoğlu'nun posterinde bulunan sakallı takkeli şahsın, bira reklam çekimlerinde oynayan yabancı bir kişi olduğunu belgeleyen fotoğraflar sosyal medyada yayıldı. Fotoğrafa eklenen kişiye takkenin de montajlandığı ve bu şekilde muhafazakar kesime karşı algı yapılmaya çalışıldığı anlaşıldı.

Ayrıca fotoğrafta yer alan başörtülü kadın da yabancı çıktı. Reklam çekimi yüzü olan kadının fotoğrafının da kesilerek reklam afişine eklendiği görüldü.

Takvim.com.tr