AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın başlattığı akım çığ gibi büyüyor. Kendisine yöneltilen "İstanbul'daki seçimler neden iptal oldu?" sorusuna, "Çok basit. Çünkü çaldılar" diye cevap veren Yıldırım'ın ardından sosyal medyada 7'den 77'e birçok vatandaştan destek mesajı geldi.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın başlattığı ve sosyal medyada akım haline gelen #ÇünküÇaldılar, ünlü-ünsüz binlerce kişi tarafından video şeklinde paylaşıldı.
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