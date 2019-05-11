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  • Son Güncelleme: 12.05.2019 01:50

'ın başlattığı akım büyüyor: Çünkü çaldılar

AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'ın başlattığı akım çığ gibi büyüyor. Kendisine yöneltilen "İstanbul'daki ler neden iptal oldu?" sorusuna, "Çok basit. Çünkü çaldılar" diye cevap veren Yıldırım'ın ardından sosyal medyada 7'den 77'e birçok vatandaştan destek mesajı geldi.



AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın başlattığı ve sosyal medyada akım haline gelen #ÇünküÇaldılar, ünlü-ünsüz binlerce kişi tarafından video şeklinde paylaşıldı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR...

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