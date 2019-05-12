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  • Son Güncelleme: 12.05.2019 16:03

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden eski Başkanı hakkında flaş açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, soruşturması kapsamında 8 Nisan'da gözaltına alınan eski Başkanı 'in gözaltında tutulduğu sürede yasa gereği sadece avukatlarıyla görüştürüldüğü, milletvekilleri tarafından hiçbir şekilde ziyaret edilmediği ve böyle bir talebin kesinlikle olmadığı bildirildi.

Emniyetten Ali Demir açıklaması

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında /PDY'nin yapılanmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 Nisan'da gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı 'in emniyette tutulduğu sürede milletvekillerince ziyaret edilmek istendiği, ayrıca ifadesinin bir kısmının sorgu tutanağından çıkartıldığı yönünde asılsız iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülmekte olan FETÖ/PDY'nin ÖSYM yapılanması soruşturmasında 8 Nisan'da gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in ifadesi, emniyet müdürlüğümüzde alınmamış olup Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda avukatı eşliğinde alınmıştır. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğümüzde gözaltında tutulduğu süre içinde yasa gereği sadece avukatlarıyla görüştürülmüş, milletvekilleri tarafından hiçbir şekilde ziyaret edilmemiş, böyle bir talep kesinlikle olmamıştır.

Yapılan bu asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı haberle ilgili yasal süreç başlatılacaktır."

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