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  • Son Güncelleme: 08.05.2019 12:03

fena yakalandı! O slogan ’ye ait çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatası sandıkta yapılan hilelerin YSK tarafından tespit edilmesi üzerine iptal edilen ’nun kullandığı ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganı ’ne ait çıktı. Bu sloganı darbe girişimi döneminde ’nun tweetlerinde sıklıkla kullandığı belirlendi. Hatta Emrullah Uslu’nun bu tweeti 5 Aralık 2013 günü yazarak darbe kalkışmasından haberdar olduğunu belli ettiği anlaşıldı.

Ekrem İmamoğlu fena yakalandı!

'nun 31 Mart'ta seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle mazbatasını iptal ettiği ile ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun son günlerde kampanyasında sıklıkla kullandığı 'Her şey çok güzel olacak' ifadesinin tarafından darbe kalkışması öncesinde ve sonrasında kullanılan bir slogan olduğu anlaşıldı.

17-25 ARALIK'TAN ÖNCE ATMIŞ
Bu ifadeyi Fetullahçı firari Emre Uslu'nun ilk olarak 5 Aralık 2013'te darbe 17-25 Aralık darbe kalkışmasından yaklaşık 12 gün önce kullandığı belirlendi. Uslu'nun bu tweetinde "Her şey çok güzel olacak. AK yüzler KARA yüzler açığa çıkacak. Yetim hakkı yiyenlerin burunlarından fitil fitil gelecek..." dediği anlaşıldı.



Yine 'nun 7 Ocak 2014 günü "Benden söylemesi her şey çok güzel olacak", 22 Şubat 2014 günü "Her şey çok ama çoook güzel olacak. Sadece birazcık sabır", 29 Mart 2014 günü " gözaltına alınmış. Yaşasın zalimler için cehennem deme zamanı. Enseyi karatmayın oyunuzu verin. Her şey çok güzel olacak", 16 Ocak 2014 günü "Her şey çok güzel olacak bekleyin gözlerinizle göreceksiniz. Kış güneşine tomurcuk verenler donacak…" ve 18 Ekim 2014 günü "O her şeyi en güzel şekilde yarattı' Her şey çok güzel olacak…" şeklinde tweetler attığı tespit edildi.

Emre Uslu'nun ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi öncesi 14 Nisan 2016 günü "Müebbet ile yargılandıkları davanın delili 'Her şey çok güzel olacak' twitim. Yeni dava için delil olsun 'Baharın en güzel ayıdır Mayıs" tweetini attığı da belirlendi.



BAZI SANATÇILAR DA SLOGANI KULLANDI
Ekrem İmamoğlu ve ekibi tarafından seçim sloganı haline getirilen 'Her şey çok güzel olacak' sloganı ile bazı sanatçılar da tweet atmıştı. Ekrem İmamoğlu ise bu sloganı kendisine 14 yaşındaki bir hayranının söylediğini iddia etmişti.

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