İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu usulsüzlüklerle gasp etmeye çalışan ve YSK'nın "seçim tekrarlansın" kararı ile büyük bir tokat yiyen Ekrem İmamoğlu'nun hoşgörü maskesi her geçen gün biraz daha aşağı iniyor.
Karar öncesi "YSK'ya güveniyorum" mesajı vermesine rağmen karardan sonra YSK üyelerini adeta tehdit eden İmamoğlu'nun mafyavari bu tutumunun ilk kez olmadığı ortaya çıktı.
CHP'NİN GANGSTERİ
Her fırsatta "herkesi kucaklayacağım" diyen İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ait skandal görüntüleri ortaya çıktı. Katıldığı bir programda soru sormak isteyen gazetecinin elinden mikrofonu zorla aldıran İmamoğlu, gazeteciyi koruma ordusuna acımasızca dövdürdü.
YOLSUZLUĞU ÖRTMEYE ÇALIŞTI
Yolsuzluk haberi ile ilgili yapılan toplantıya katılan gazetecileri korumalarına darp ettiren İmamoğlu, adeta bir mafya lideri gibi hareket etti. Pisliklerini deşifre eden eli kalem tutan gazetecileri silahlı korumalarına adeta linç ettirdi.
Takvim.com.tr
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