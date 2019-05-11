KKTC'ye giden CHP'li Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Şeref defterine "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu" diye imza attı.

"TİTRİMİ KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİM"

İmzasıyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Seçimin sonucuna tesir eden hukuk dışı anlayışla bir karar alan heyetin içerisinde bu sürece olumsuz oy veren bir avuç insanın kanaatiyle, 16 milyon insanın kanaatini asla ne ruhumda, ne bedenimde yok saymayacağım. Titrimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yazarken 16 milyon İstanbullu kardeşimin verdiği karar gereği yazmışımdır. Yazmaya da devam edeceğim" dedi.

YSK'NIN KARARININ ARDINDAN MAZBATASI ELİNDEN ALINDI

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine karar verilmesinin ardından İmamoğlu'nun mazbatası geri alındı.23 Haziran'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vekalet edecek.​

KENDİSİNİ BELEDİYE BAŞKANI İLAN ETMESİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

Kesin sonuçlar açıklanmamışken, sandıklarda itirazlar devam ederken, Ekrem İmamoğlu'nun çıkıp kendisini Belediye Başkanı ilan etmesi ve Anıtkabir'e gidip oradaki deftere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazması ise tepki topladı.