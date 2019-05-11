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  • 11.05.2019 17:07
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 17:30

YSK'nın kararı sonrası mazbatası alınan İmamoğlu, şeref defterine Başkanı diye imza attı

'ın anıt mezarını ziyaret eden 'li , şeref defterine " Başkanı Ekrem İmamoğlu" diye imzasını attı. İmamoğlu, mazbatasını almadan öncede de  Anıtkabir'e gidip oradaki deftere " Başkanı" olarak imzalamıştı.

İBB Başkanı diye imza attı

'ye giden 'li , Cumhurbaşkanı 'ın anıt mezarını ziyaret etti. Şeref defterine " Başkanı Ekrem İmamoğlu" diye imza attı.

"TİTRİMİ KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİM"
İmzasıyla ilgili konuşan İmamoğlu, "in sonucuna tesir eden hukuk dışı anlayışla bir karar alan heyetin içerisinde bu sürece olumsuz oy veren bir avuç insanın kanaatiyle, 16 milyon insanın kanaatini asla ne ruhumda, ne bedenimde yok saymayacağım. Titrimi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yazarken 16 milyon İstanbullu kardeşimin verdiği karar gereği yazmışımdır. Yazmaya da devam edeceğim" dedi.

YSK'NIN KARARININ ARDINDAN MAZBATASI ELİNDEN ALINDI
YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine karar verilmesinin ardından İmamoğlu'nun mazbatası geri alındı.23 Haziran'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vekalet edecek.​

KENDİSİNİ BELEDİYE BAŞKANI İLAN ETMESİ TEPKİ TOPLAMIŞTI
Kesin sonuçlar açıklanmamışken, sandıklarda itirazlar devam ederken, Ekrem İmamoğlu'nun çıkıp kendisini Belediye Başkanı ilan etmesi ve Anıtkabir'e gidip oradaki deftere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazması ise tepki topladı.

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