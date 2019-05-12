Bakan Albayrak'tan Anneler Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Anneler Günü'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Albayrak, paylaşımında "Emekleri, fedakarlıkları ve muhabbetleri ile en güzel hatıralarımızı bize armağan eden, başta yavrularını bu cennet vatana vakar ile şehadete uğurlayan şehit anneleri olmak üzere, en zor anlarımızda dualarına sığındımız tüm annelerimizin #AnnelerGünü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Albayrak, paylaşımında "Emekleri, fedakarlıkları ve muhabbetleri ile en güzel hatıralarımızı bize armağan eden, başta yavrularını bu cennet vatana vakar ile şehadete uğurlayan şehit anneleri olmak üzere, en zor anlarımızda dualarına sığındımız tüm annelerimizin #AnnelerGünü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
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