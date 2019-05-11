Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son dakika haberleri Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar vermesinden sonra yeniden Türkiye gündemine geldi. 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İBB seçimleri EYT bekleyen binlerce vatandaşın umutlarını yükseltti.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR EYT SON DURUM NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Deneği yazılı bir açıklama yayınladı. Destek verenlere teşekkür eden EYT'liler bundan sonraki mücadelenin de süreceğini belirtti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Deneği'nden açıklama: "Uzun zamandan beridir gerek yaptığımız toplantılarımızla, gerek sosyal medya üzerinden, gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisindeki görüşmelerimiz ile verdiğimiz mücadelelerimizin akabinde, ülkemizde bir kez daha yerel seçim gerçekleşecek. Bizler, her seçim döneminde tüm siyasi partilerin gündeminde olmuş, vaad olarak beyannamelerinde yer almış, mağduriyeti açık bir şekilde dile getirilmiş, fakat bir türlü çözüme kavuşturulamamış." dedi.

Binali Yıldırım'dan EYT açıklaması: Sabırlı olun takipçisi olacağım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yaptığı açıklamada şimdilik gündemlerinde olmadığını belirmişti. EYT ile ilgili düzenleme olup olmayacağı ilgili vatandaşlar için hayli önemli gelişme olarak kabul ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanların taleplerine yönelik bir soruya Binali Yıldırım ise, "Ben bu konuda ne dedim? 'Biraz sabırlı olun, ben takipçisi olacağım' dedim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Sabırlı olun" demişti. Haberin devamında EYT son dakika haberlerini bulabilirsiniz.

Muhalefet partileri EYT'yi istismar etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı katıldığı bir televizyon programında, "EYT, 3600 ek gösterge gibi konuları CHP, İYİ Parti, HDP istismar etti. Belediye seçimleriyle bu sorunlar çözülecekmiş gibi gösterdiler. Bu sorunların çözümü için bizim yaptığımız teklifler var. Bunların çözümü aşama aşama, zamanla olacaktır zaten" açıklamalarında bulundu. EYT hakkında en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. EYT ile ilgili, "EYT'de Demirel bir yanlışın içine düştü. Emeklilik meselesini eleştirmek için muhalefet teşvik ediyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için merakla beklenen son dakika açıklaması geldi. Erken emeklilik için 2019 yerel seçim öncesi EYT yasasının çıkarılmasını bekleyen vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "EYT gündemimizde yok" dedi. Kamuoyunun gündemini meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) hakkında yapılan son dakika açıklamalar ve yeni gelişmeleri sizlere bu haberimizde aktarmaya devam edeceğiz.