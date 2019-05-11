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  • 11.05.2019 12:27
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 12:40

'nu zora sokacak 4 soru

Takvim gazetesi yazarı bugünkü köşe yazısında, 'nin adayı 'na, Beylikdüzü adaylığıyla ilgili 4 soru yöneltti. İşte İmamoğlu'nu zora sokacak o sorular...

Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak 4 soru

"'nin adayının mazbatayı alır almaz neden "'ın çizgisini beğeniyorum" dediğini hiç merak etmiyorum... Çünkü bu sorunun cevabını biliyorum..." diyen Takvim gazetesi yazarı , bugünkü köşe yazısında 'na 4 soru yöneltti.

İşte o sorular:

1- 2009 yılında CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı sırasında dönemin CHP Genel Başkanı tarafından görevden alınmak istendi mi?
2- 2010 yılında 'nun genel başkan olmasından sonra dönemin güçlü adamı 'ın da kendisini görevden almak istediği doğru mu? (Her iki isim de bu operasyonu yapamadan CHP'den ayrılmak zorunda kaldı)
3- 2014'te Kılıçdaroğlu'nun Beylikdüzü için İmamoğlu'nun adaylığına onay vermediği, araya giren hatırlı kişilerin bastırmasıyla güçlükle aday yapıldığı doğru mu?
4- CHP Milletvekilleri ve Ali Şeker'in Beylikdüzü İlçe Kongresinde hakkındaki bazı iddialar nedeniyle onu değil karşısındaki ekibi desteklediği doğru mu?.

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