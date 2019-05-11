Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak 4 soru

"CHP'nin İstanbul adayının mazbatayı alır almaz neden "Selahattin Demirtaş'ın çizgisini beğeniyorum" dediğini hiç merak etmiyorum... Çünkü bu sorunun cevabını biliyorum..." diyen Takvim gazetesi yazarı Zafer Şahin, bugünkü köşe yazısında Ekrem İmamoğlu'na 4 soru yöneltti.

İşte o sorular:

1- 2009 yılında CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı sırasında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından görevden alınmak istendi mi?

2- 2010 yılında Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasından sonra dönemin güçlü adamı Önder Sav'ın da kendisini görevden almak istediği doğru mu? (Her iki isim de bu operasyonu yapamadan CHP'den ayrılmak zorunda kaldı)

3- 2014'te Kılıçdaroğlu'nun Beylikdüzü için İmamoğlu'nun adaylığına onay vermediği, araya giren hatırlı kişilerin bastırmasıyla güçlükle aday yapıldığı doğru mu?

4- CHP Milletvekilleri İlhan Cihaner ve Ali Şeker'in Beylikdüzü İlçe Kongresinde hakkındaki bazı iddialar nedeniyle onu değil karşısındaki ekibi desteklediği doğru mu?.

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