EYT'de son dakika gelişme bugün! 1 Mayıs Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son durum nedir?
EYT'de son gelişmeler, vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Emekli olabilmek için prim gününü doldurup, yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar EYT konusuna yanıt aramaya başladı. Peki, EYT'de bugün son dakika gelişmesi var mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu Meclis'e gelecek mi? EYT yasası çıkacak mı? İşte 1 Mayıs EYT ile ilgili son gelişmeler...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda son gelişmeler neler? Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT, vatandaşların yoğunlukla araştırdığı konuların başında geliyor. Emekli olabilmek için yaşa takılan vatandaşlar, gelecek müjdeli habere kilitlendi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT konusunun gündemde olmadığını ve böyle bir şeyin mümkün olamayacağını dile getirmişti. Peki, EYT'de bugün son dakika gelişmesi var mı? EYT'de son gelişmeler neler? İşte EYT ile ilgili merak edilenler...
BAŞKAN ERDOĞAN EYT YASASI İÇİN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." şeklinde konuşmuştu.
Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığının altını çizen Erdoğan, "20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40'lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78'i geride bıraktı." açıklamasını yapmıştı.