28 Nisan EYT'de bugün son dakika! Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu Meclis'e geldi mi? EYT çıkacak mı?

Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi AK Parti'li Mehmet Emin Ayaz da Ankara'ya daha iyi hizmet edilmesi için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. Altındağ Belediye Meclis Üyesi AK Parti'li Sinan Burhan da Mansur Yavaş'ın seçim çalışmaları kapsamında Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorununu çözeceğini vadettiğini hatırlatarak, "EYT'lilerin sorunlarını çözecek misiniz? 700 bin EYT'li sorunlarını çözmenizi bekliyor. Biz meclis üyelerine, 'Sayın Mansur Yavaş bizim sorunlarımızı ne zaman çözecek?' diye soruyorlar. Bize bu soruyu soranlara ne cevap verelim?" ifadelerini kullandı. Daha sonra yapılan oylamada faaliyet raporları, oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamanın ardından başkanlık divanına geçen Yavaş, önceki belediye başkanları adına teşekkürleri kabul etti.