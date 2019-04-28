28 Nisan EYT'de bugün son dakika! Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu Meclis'e geldi mi? EYT çıkacak mı?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler neler? Emekli olabilmek için yaşa takılan milyonlarca vatandaş konu ile ilgili gelişmeleri merak ediyor. Seçim öncesi beklediklerini bulamayan EYT'liler, seçim sonrası konunun Meclis'e gelip gelmediğini araştırıyor. Peki, 28 Nisan EYT'de bugün son dakika gelişmesi var mı? EYT yasası çıkacak mı? EYT Meclis gündemine geldi mi?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası çıkacak mı? Prim gününü doldurup yaşını doldurmayı bekleyen vatandaşlar EYT konusu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Seçim öncesi istediklerini bulamayan EYT'liler seçim sonrası konunun Meclis gündemine gelip gelmeyeceğini araştırıyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT ile ilgili açıklama yapmıştı. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT Meclis gündemine geldi mi? İşte EYT ile ilgili son haberler...
EYT'DE SON GELİŞMELER NELER?
TBMM, 31 Mart seçimleri nedeniyle 24 Şubat'ta tatile girmişti. EYT için müjdeli haber bekleyen vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Meclis'in mesaiye yeniden başlaması ile birlikte EYT konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. EYT ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizin içeriğinde yer alacak.
Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş Başkanlığı'nda 3. kez toplandı. Geçtiğimiz gün yapılan ikinci toplantı tutanağının oy birliğiyle kabul edildiği oturumda, 2018 yılı faaliyet raporlarının görüşülmesine başlandı. Yasa gereği Yavaş'ın koltuğunu devrettiği Büyükşehir Belediyesi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, konuşma talep eden meclis üyelerine söz hakkı verdi. Bu kapsamda söz alan AK Parti'den Meral Bozoğlu, CHP'den Haydar Demir, İYİ Parti'den Adnan Beker, MHP'den Fikret Karadavut önceki dönem görev yapan belediye başkanları Melih Gökçek, Mustafa Tuna ve belediye personeline teşekkür etti.
Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi AK Parti'li Mehmet Emin Ayaz da Ankara'ya daha iyi hizmet edilmesi için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. Altındağ Belediye Meclis Üyesi AK Parti'li Sinan Burhan da Mansur Yavaş'ın seçim çalışmaları kapsamında Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorununu çözeceğini vadettiğini hatırlatarak, "EYT'lilerin sorunlarını çözecek misiniz? 700 bin EYT'li sorunlarını çözmenizi bekliyor. Biz meclis üyelerine, 'Sayın Mansur Yavaş bizim sorunlarımızı ne zaman çözecek?' diye soruyorlar. Bize bu soruyu soranlara ne cevap verelim?" ifadelerini kullandı. Daha sonra yapılan oylamada faaliyet raporları, oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamanın ardından başkanlık divanına geçen Yavaş, önceki belediye başkanları adına teşekkürleri kabul etti.