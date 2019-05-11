DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Önder Aksakal, "İstanbul seçimleri iptal oldu siz bizim kapımızda yatıp kalkıyorsunuz. Biliyorsunuz seçim döneminde 81 ilde aday gösterdiler bu derenin suyu nerden geliyor gibi imalı laflar edildi, bunlar yakışıklı laflar değildi. Demokratik Sol Parti'nin bir başka partiyle birleşme gibi bir stratejisi asla olamaz." dedi.

DSP ADAYINI GERİ ÇEKECEK Mİ?

DSP Genel Başkanı Aksakal, İstanbul adayını çekip çekmeme konusunda net konuşmadı ancak verdiği mesajlarla kafaları karıştırdı. "Bir başka adayın kazanması ya da kaybetmesi üzerine bir siyaset kurgulanması demokratik teamüllere de uygun bir davranış biçim değil. Demokratik Sol Parti'nin bir başka partiyle birleşme ya onlarla birlikte hareket etme, bir başka partiyi karşısına alma gibi bir stratejisi asla olamaz." dedi.

"Bu DSP'nin aday çıkarmayacağı anlamına mı geliyor?" sorusuna da "Böyle bir sonucu çıkarmak için erken. O sonucu çıkaracak olan DSP'nin yetkili kurulları." diye yanıt verdi.

DSP Genel Başkanı, hafta sonu AK Parti yetkili kurulları iyi görüşecek. Ancak bu hafta bir karar çıkması beklenmiyor. Aksakal bu süreçte il ve ilçe başkanları ile biraraya gelecek. DSP'nin İstanbul kararı bu toplantıların ardından netleşecek.