Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.05.2019 12:36
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 12:44

Genel Başkanı , İmamoğlu için destek isteyen 'yi topa tuttu

Genel Başkanı , için destek isteyen 'ti topa tuttu. süresince partisine yapılan eleştirileri hatırlatan Önder Aksakal, " seçimleri iptal oldu siz bizim kapımızda yatıp kalkıyorsunuz. 81 ilde aday gösterdiler bu derenin suyu nerden geliyor gibi imalı laflar edildi, bunlar yakışıklı laflar değildi." diyerek sert eleştiride bulundu. Aksakal, İstanbul adayını çekip çekmeme konusunda net konuşmadı ancak verdiği mesajlarla kafaları karıştırdı.

Genel Başkanı , 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı leriyle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Önder Aksakal, "İstanbul seçimleri iptal oldu siz bizim kapımızda yatıp kalkıyorsunuz. Biliyorsunuz seçim döneminde 81 ilde aday gösterdiler bu derenin suyu nerden geliyor gibi imalı laflar edildi, bunlar yakışıklı laflar değildi. Demokratik Sol Parti'nin bir başka partiyle birleşme gibi bir stratejisi asla olamaz." dedi.

DSP ADAYINI GERİ ÇEKECEK Mİ?
DSP Genel Başkanı Aksakal, İstanbul adayını çekip çekmeme konusunda net konuşmadı ancak verdiği mesajlarla kafaları karıştırdı. "Bir başka adayın kazanması ya da kaybetmesi üzerine bir siyaset kurgulanması demokratik teamüllere de uygun bir davranış biçim değil. Demokratik Sol Parti'nin bir başka partiyle birleşme ya onlarla birlikte hareket etme, bir başka partiyi karşısına alma gibi bir stratejisi asla olamaz." dedi.

"Bu DSP'nin aday çıkarmayacağı anlamına mı geliyor?" sorusuna da "Böyle bir sonucu çıkarmak için erken. O sonucu çıkaracak olan DSP'nin yetkili kurulları." diye yanıt verdi.

DSP Genel Başkanı, hafta sonu AK Parti yetkili kurulları iyi görüşecek. Ancak bu hafta bir karar çıkması beklenmiyor. Aksakal bu süreçte il ve ilçe başkanları ile biraraya gelecek. DSP'nin İstanbul kararı bu toplantıların ardından netleşecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriDSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İmamoğlu için destek isteyen CHP'yi topa tuttu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri