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, ’da inin iptaline ve yenilenmesine karar verdi

, ’da inin iptal edildiğini açıkladı. Yeni seçim, ’da yapılacak.

İstanbul sil baştan

Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği karar, dün tarafından açıklandı. Kurul, inin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK üyeleri, 'nin itirazını 4 ret oyuna karşı 7 oyla kabul etti. İstanbul'da seçim, günü yeniden yapılacak. YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece ilçe belediye başkanlığı ile 'nin ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptali talebiyle yaptığı itirazları reddetti. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "Olağanüstü itiraz hakkımız kullanarak delillendirmiştik, belgeye bilgiye dayandırmıştık. Özellikle başkanlarının kamu görevlisi olmadığı yönünde ısrarcıydık. Sayım döküm cetvellerinin boş olduğu yönünde iddialarımız vardı" ifadesini kullandı.

MAZBATA İPTAL...

Özel, toplantıda İmamoğlu'nun aldığı mazbatanın iptali için karar verildiğini de açıkladı. , "Karar İstanbul'umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah" dedi. Kararın ardından AK Parti MYK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. lideril 'nun da hukukçu kurmaylarıyla bir araya geldiği bildirildi.



​İŞTE YSK'NIN İPTAL GEREKÇESİ
YSK'nın kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi. AK Parti'nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varıldı.



​YSK'DAN SUÇ DUYURUSU
YSK'dan yapılan açıklamada "Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir" denildi.

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