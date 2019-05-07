Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği karar, dün YSK tarafından açıklandı. Kurul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK üyeleri, AK Parti'nin itirazını 4 ret oyuna karşı 7 oyla kabul etti. İstanbul'da seçim, 23 Haziran günü yeniden yapılacak. YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece ilçe belediye başkanlığı ile MHP'nin Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptali talebiyle yaptığı itirazları reddetti. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "Olağanüstü itiraz hakkımız kullanarak delillendirmiştik, belgeye bilgiye dayandırmıştık. Özellikle sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmadığı yönünde ısrarcıydık. Sayım döküm cetvellerinin boş olduğu yönünde iddialarımız vardı" ifadesini kullandı.
MAZBATA İPTAL...Özel, toplantıda İmamoğlu'nun aldığı mazbatanın iptali için karar verildiğini de açıkladı. Binali Yıldırım, "Karar İstanbul'umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah" dedi. Kararın ardından AK Parti MYK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. CHP lideril Kılıçdaroğlu'nun da hukukçu kurmaylarıyla bir araya geldiği bildirildi.
İŞTE YSK'NIN İPTAL GEREKÇESİ
YSK'nın kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi. AK Parti'nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varıldı.
YSK'DAN SUÇ DUYURUSU
YSK'dan yapılan açıklamada "Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir" denildi.
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