Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği karar, dün YSK tarafından açıklandı. Kurul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK üyeleri, AK Parti'nin itirazını 4 ret oyuna karşı 7 oyla kabul etti. İstanbul'da seçim, 23 Haziran günü yeniden yapılacak. YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece ilçe belediye başkanlığı ile MHP'nin Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptali talebiyle yaptığı itirazları reddetti. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "Olağanüstü itiraz hakkımız kullanarak delillendirmiştik, belgeye bilgiye dayandırmıştık. Özellikle sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmadığı yönünde ısrarcıydık. Sayım döküm cetvellerinin boş olduğu yönünde iddialarımız vardı" ifadesini kullandı.

MAZBATA İPTAL...