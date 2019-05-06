Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Karar 4'e karşı 7 oy ile alındı.



PROVOKATÖRLER DEVREDE

Yenileme ve İptal kararının ardından, vatandaşları sokağa dökmek isteyen şer odakları devreye girdi. 2013 yılında Gezi Parkı Olaylarında ülkeyi karıştıran provokatörler yine sosyal medya üzerinden "tencere, tava" ve sokak çağrısında bulundu.

Kendisini "#GeziParkı'na giren ilk kepçeyi durduran #AyağaKalk sloganıyla ilk çağrıyı yapan hesap" olarak tanımlayan "Taksim Gezi Parkı" isimli twitter hesabı provokasyona başladı.



Twitter üzerinden "Beşiktaş seçimde attıkları oyun AKP'nin YSK'sı eliyle gaspına karşı Çarşı'da ses oluyor Haksızlığa, seçim gaspına karşı susmayanlara katıl. Sessizlik kabullenmektir. Haksızlık yapanlar sesten ışıktan korkarlar" paylaşımını yapan hesap bir de video yayınladı.