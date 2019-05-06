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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 00:00

'nın kararının ardından Geziciler provokasyon peşine düştü

’nın lerini iptal ve yenileme kararının ardından, olayları ile ülkeyi karıştıran provokatörler devreye girdi. Twitter üzerinden, kendisini “Gezi olaylarında ilk sokak çağrısını yapan” olarak tanıtan “Taksim  Gezi Parkı” hesabı vatandaşları sokağa dökmeye çalıştı.

, inin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Karar 4'e karşı 7 oy ile alındı.

PROVOKATÖRLER DEVREDE
Yenileme ve İptal kararının ardından, vatandaşları sokağa dökmek isteyen şer odakları devreye girdi. 2013 yılında Olaylarında ülkeyi karıştıran provokatörler yine sosyal medya üzerinden "tencere, tava" ve sokak çağrısında bulundu.

Kendisini "#GeziParkı'na giren ilk kepçeyi durduran #AyağaKalk sloganıyla ilk çağrıyı yapan hesap" olarak tanımlayan "Taksim Gezi Parkı" isimli twitter hesabı provokasyona başladı.

Twitter üzerinden " seçimde attıkları oyun AKP'nin 'sı eliyle gaspına karşı Çarşı'da ses oluyor Haksızlığa, seçim gaspına karşı susmayanlara katıl. Sessizlik kabullenmektir. Haksızlık yapanlar sesten ışıktan korkarlar" paylaşımını yapan hesap bir de video yayınladı.

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