Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK, AK Parti'nin itirazını 4 ret oyuna karşılık 7 oyla kabul etti.
CHP'Yİ TAKİBİ BIRAKTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabı, YSK'nın seçimlerin iptali ve yenilenmesi ve mazbatanın iptaline yönelik kararının ardından, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'i takipten çıkardı.
YSK PAYLAŞIMI
Öte yandan İBB'nin resmi Twitter hesabı, YSK'nın kararını paylaşan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'nın yaptığı paylaşımı retweet'ledi.
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