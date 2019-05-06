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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 00:25

’nin Twitter hesabı, İmamoğlu, Yavaş, Soyer ve 'nu takipten çıkardı

, seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından ’nin resmi twitter hesabı dikkat çeken değişikliğe gitti. , twitterda İmamoğlu, , Akşener, Yavaş ve Soyer’i takipten çıkartıp YSK'nın kararını paylaştı.

İBB’den dikkat çeken hamle

() üyeleri, seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK, 'nin itirazını 4 ret oyuna karşılık 7 oyla kabul etti.

CHP'Yİ TAKİBİ BIRAKTI
'nin resmi Twitter hesabı, YSK'nın seçimlerin iptali ve yenilenmesi ve mazbatanın iptaline yönelik kararının ardından, , Kemal , , ve Tunç Soyer'i takipten çıkardı.

YSK PAYLAŞIMI
Öte yandan 'nin resmi Twitter hesabı, YSK'nın kararını paylaşan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'nın yaptığı paylaşımı retweet'ledi.

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