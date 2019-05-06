Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK üyeleri, AK Parti'nin itirazını 4 ret oyuna karşılık 7 oyla kabul etti.

YSK'nın itirazları görüştüğü süreçte, CHP İstanbul milletvekili Engin Altay, AK Parti'nin hak arayışından rahatsız olmuştu. Altay, itiraz sürecinin Türkiye'yi "ekonomik ve askeri yönden" zorda bırakacağını ifade ederek tehdit savurmuştu.

ALTAY'DAN SONRA BİR TEHDİT DE ALTUN'DAN

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından bir tehdit de CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Feyza Altun'dan geldi.

"BOMBA PATLARSA MÜSEBBİBİ BELLİDİR"

Altun Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla toplumu adeta terörizmle tehdit etti.

Altun paylaşımında "Bu süreçte bomba patlarsa, terör hortlar toplum terörize edilirse müsebbibi bellidir" ifadelerini kullandı. Altun gelen tepkilerden sonra yaptığı paylaşımı kaldırdı.