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  • Son Güncelleme: 06.05.2019 21:50

’da iptal edildi! 'li tehdide başladı

YSK, Büyükşehir Belediye Başkanlığı inin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK’nın itiraz sürecinde tehditlerini sürdüren kararın ardından da tehditlerine devam ediyor. CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla toplumu adeta terörizmle tehdit etti.

İstanbul’da seçim iptal edildi! CHP tehdide başladı

Yüksek Kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK üyeleri, AK Parti'nin itirazını 4 ret oyuna karşılık 7 oyla kabul etti.

YSK'nın itirazları görüştüğü süreçte, İstanbul milletvekili , AK Parti'nin hak arayışından rahatsız olmuştu. Altay, itiraz sürecinin Türkiye'yi "ekonomik ve askeri yönden" zorda bırakacağını ifade ederek tehdit savurmuştu.

ALTAY'DAN SONRA BİR TEHDİT DE ALTUN'DAN
YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından bir tehdit de CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı 'dan geldi.

"BOMBA PATLARSA MÜSEBBİBİ BELLİDİR"
Altun Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla toplumu adeta terörizmle tehdit etti.

Altun paylaşımında "Bu süreçte bomba patlarsa, terör hortlar toplum terörize edilirse müsebbibi bellidir" ifadelerini kullandı. Altun gelen tepkilerden sonra yaptığı paylaşımı kaldırdı.

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