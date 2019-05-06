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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 06:34

Son dakika: 'da operasyonu: Çok sayıda gözaltı

,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Sabah saat 05:00 sıralarında narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona de destek verdi.



ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Baskın yapılan adreslerden biri de Bahçelievler, Zafer Mahallesi Ayşe Çavuş Sokak'taki iki katlı bir binaydı. Özel Harekat Timleri'nin girdiği binada çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Binaya giren polisin içerideki arama ve gözaltı işlemleri devam ederken, Özel Harekat Timleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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