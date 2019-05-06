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  • Son Güncelleme: 06.05.2019 21:10

SON DAKİKA... 'a in yenilenmesi kararını verdi! İşte İstanbul'da iptal kararının gerekçesi!

başkanlığı leriyle ilgili gelen son dakika bilgisi ile üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. 'nin kararını, başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi.

Son dakika haberine göre , Başkanlığı inin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Kararın 4'e karşı 7 oy ile alındığı bildirildi. Kararla birlikte 'nun mazbatası alınacak. seçimleri için tarih belli oldu.

YSK'nın "kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerinin seçimde görevlendirilmesi" iptal kararını gerekçelendirdiği öğrenildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?
YSK, olağanüstü itiraz sürecine ilişkin mesaisini doldurmak üzere. Kurul 22 Nisan'da 'nin ve 'nin başta İstanbul, Büyükçekmece ve itirazlarını gündeme almıştı. 23 ve 24 Nisan'da Kurul olağanüstü itirazlara ilişkin ara kararlarını açıklamıştı. Verilen ara karar çerçevesinde 41 bin 132 kısıtlı seçmenin araştırılması istenmişti. Araştırma için 5 gün süre tanındı. YSK, ayrıca AK Parti'nin itirazları nedeniyle 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasını istedi.

Araştırılacak seçmen sayısı böylece 46 bin 447 oldu. Kurul, MHP'nin olağanüstü itirazları için Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarından MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili iddialarının da araştırılmasını istedi. Verilen 5 günlük sürenin sonunda istenilen belge, doküman ve evraklar 39 ilçe seçim kurulu tarafından YSK'ya iletildi. Bu bilgiler ve belgeler ışığında olağanüstü itirazlar incelendi. YSK, son olarak nihai kararı verdi. Kurul üyeleri 7'ye karşı 4 oy ile seçimin iptalini ve 23 Haziran tarihinde yenilenmesi kararını verdi.

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