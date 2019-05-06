Son dakika haberine göre YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Kararın 4'e karşı 7 oy ile alındığı bildirildi. Kararla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası alınacak. İstanbul seçimleri için tarih belli oldu.

YSK'nın "kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin seçimde görevlendirilmesi" iptal kararını gerekçelendirdiği öğrenildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

YSK, olağanüstü itiraz sürecine ilişkin mesaisini doldurmak üzere. Kurul 22 Nisan'da AK Parti'nin ve MHP'nin başta İstanbul, Büyükçekmece ve Maltepe itirazlarını gündeme almıştı. 23 ve 24 Nisan'da Kurul olağanüstü itirazlara ilişkin ara kararlarını açıklamıştı. Verilen ara karar çerçevesinde 41 bin 132 kısıtlı seçmenin araştırılması istenmişti. Araştırma için 5 gün süre tanındı. YSK, ayrıca AK Parti'nin itirazları nedeniyle 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasını istedi.

Araştırılacak seçmen sayısı böylece 46 bin 447 oldu. Kurul, MHP'nin olağanüstü itirazları için Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarından MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili iddialarının da araştırılmasını istedi. Verilen 5 günlük sürenin sonunda istenilen belge, doküman ve evraklar 39 ilçe seçim kurulu tarafından YSK'ya iletildi. Bu bilgiler ve belgeler ışığında olağanüstü itirazlar incelendi. YSK, son olarak nihai kararı verdi. Kurul üyeleri 7'ye karşı 4 oy ile seçimin iptalini ve 23 Haziran tarihinde yenilenmesi kararını verdi.