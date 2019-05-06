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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 01:39

Başkanı : Verilen karar demokrasimizin bir zaferidir

Başkanı , lerinin yenilenmesiyle ilgili, "Verilen karar demokrasimizin bir zaferidir" dedi.

Verilen karar demokrasimizin bir zaferidir

Başkanı , lerinin yenilenmesiyle ilgili, "Verilen karar demokrasimizin bir zaferidir. 'nın seçimi yenileme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. YSK'nin kararı, seçim sonuçlarının milli iradeyi doğru biçimde yansıtmasına yönelik çaba olarak görülmeli. Benzer sorunların tekrarlanmaması için taraflar gereken önlemleri alacaktır" dedi.

Fahrettin Altun'un açıklamlarından satır başları;

"'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Verilen karar, tarafından seçmen kayıtlarının sistematik biçimde tahrif edilmesi, sandık kurullarının oluşturulmasına dair kanunların ihlali ve oy sayımında yapılan yolsuzluklar gibi gerekçelerle yapılan başvurunun incelenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır.

İstanbul seçimlerinin yenilenmesine dair YSK kararının, seçim sonuçlarının milli iradeyi doğru biçimde yansıtmasına yönelik bir çaba olarak görülmesi gerekir. Bu çerçevede verilen karar, demokrasimizin bir zaferidir.

İlaveten adalet sistemimizin, bu süreçte seçim kanunlarımızı ihlal eden tüm şahıs ve kuruluşlardan hesap soracağına inancımız tamdır.

Tüm taraflar, benzer sorunların 23 Haziran günü yapılacak seçimde yaşanmaması için gereken önlemleri almalıdır. Sonuç ne olursa olsun seçimler, kanunlarımıza ve prosedüre göre gerçekleştirilmelidir. Bu kurallara uyulmaması hâlinde seçilmişlerin meşruiyeti hakkında soru işaretleri ortaya çıkacak, demokrasimizin temelleri zayıflatılmış olacaktır. 70 yıldır serbest ve adil seçimler düzenleyen Cumhuriyeti, önümüzdeki süreci şeffaf, kanunlara uygun ve nizami biçimde tamamlayacaktır."

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