Bu gece Mübarek Ramazan ayının ilk sahuruna kalkılacak. Bu bağlamda vatandaşlar sahur ile ilgili bilgileri internette araştırmaya başladı.

Sahurda tok tutan susatmayan besinler hangileri sahurda neler yemeli sahurda ne yenmez gibi sorular oldukça popüler! 11 Ayın Sultan'ı Ramazan ayının gelmesiyle her birimizde iftar ve sahur heyecanı yaşanıyor. Peki iftar ve sahurda nasıl beslenilmeli hangi besinler tüketilmeli neler yenmeli neler yenmemeli sorularını haberimizde sizler için derledik. Oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemeğe sahur denir. Sahur oruca dayanma gücü verdiğinden, sahura kalkmak müstehaptır.

Bu öğünde kahvaltıya, meyve, süt, komposto, su, maden suyu gibi sıvı ihtiyacınızı karşılayacak besinleri de ilave edin. İftardan kalan besinleri tercih edebileceğiniz gibi, sadece tost veya omlet de yiyebilirsiniz.

SAHURDA HANGİ YEMEKLER YENMELİ?

Karatay, sahura kalkmadan oruç tutmanın sağlık açısından riskli olduğuna dikkati çekerek, şu tavsiyelerde bulundu: "Sahurda omlet yenebilir. Yumurta çok önemli ama köy yumurtası olacak. Bir de köy tereyağı olacak. Yanında zeytin, turp ve yeşillik de çok önemli. İçecek olarak şekersiz süt ve kahve olabilir. Seviyorsanız ayran içebilirsiniz. Kahvaltıya alışıksanız, kahvaltı yapılabilir. Sabah çorbası da önemlidir ama tok tutmaz. Burada en önemli şey susuz kalmamak. Bir iki gün önceden vücudu sulandırmaya başlamamız lazım.

Şimdikiler eski ramazan pidesi gibi değil ama küçük bir parça içine bol tereyağ sürerek tüketilebilir. Peynir de çok önemli. Tam yağlı peynir ve tam yağlı yoğurt da yenmeli. Bir avuç kadar kuru ceviz, fındık, fıstık da olabilir."

SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER HANGİLERİ?

İftarda çok fazla yemek yenilmemesi gerektiğini dile getiren Karatay, "Orucumuzu paça çorbasıyla açabiliriz. Mercimek, tarhana veya yayla çorbası da olabilir. Yanında tabii ki su tüketmeliyiz. Sağlıklı yerseniz, aç kalmazsınız. Vücudun ihtiyacı olmayan miktarda gıdalar vücuda girdiği zaman gaz, şişkinlik, kabızlık yapar. Bir de iftarda, bağırsakların iyi çalışması için mutlaka zeytinyağı ve kahve içmek çok önemli. Çorbadan sonra bir süre yemeyelim. Daha sonra o akşam ne yapıldıysa yenebilir. Sahura kadar bol bol su içelim." ifadelerini kullandı.

SAHUR NEDİR?

Oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemeğe sahur denir. Sahur oruca dayanma gücü verdiğinden, sahura kalkmak müstehaptır. Hz. Peygamber, "Sahur yiyiniz; çünkü sahurda bereket vardır." buyurmuştur (Buhârî, Savm, 20; Müslim, Sıyam, 9). İftarda acele etmek, sahuru geciktirmek sünnettir. Ayrıca sahur vakti, duaların makbul olduğu vakitlerden biridir.

SAHURDA NE YEMELİ?

Sahur öğününü geniş bir kahvaltı gibi yapabilirsiniz. Bu öğünde kahvaltıya, meyve, süt, komposto, su, maden suyu gibi sıvı ihtiyacınızı karşılayacak besinleri de ilave edin. İftardan kalan besinleri tercih edebileceğiniz gibi, sadece

tost veya omlet de yiyebilirsiniz.

- Su

- Çorba

- Peynir

- Yumurta

- Zeytin

- Pide

- Kuruyemiş

- Taze veya kuru meyve

- Süt

- Maden Suyu

Kan şekerimizin kısa sürede düşmesi, halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk gibi sıkıntılar ortaya çıkacak. Onun için mutlaka sahura kalkalım. Yumurta anne sütünden sonra en güzel protein içeren yiyecektir. Bir gün haşlama, bir gün menemen az tuzlu, az yağlı, bir gün de omlet olarak tercih edebilirsiniz. Salatalık, domates, yeşillik ve kuruyemişler de tercih edilebilir. Sahurda hamur işi ve karbonhidrat içerikli ürünlerden uzak durun, bu tarz yiyecekler tok tutmadığı gibi çok susamanıza sebep olur.

Tok tutan yiyecekler : Proteinli yiyecekler daha uzun süre tok tutuyor. Börek yerine tam buğday ekmeğiyle güzel bir kahvaltı. Yatmadan yoğurt tüketin. Probiyotiktir, rahatlatır, uyutur. Ramazanda oruç tutarken süt de güzel bir içecek. Bitki çayları da tüketilebilir. Ihlamur, adaçayı, rezene, kuşburnu tercih edilebilir. Kuruyemiş, meyve de olmazsa olmazdır. Kahvaltı yerine yemek tercih edenler de sebzeli bir et yemeğiyle sahur yapabilir. Bulgur pilavı tok tutar. Sahurda da hatta mercimekli bulgur pilavı ve yanında ayranla çok rahat oruç tutulabilir.

Oruç nedir?

11 ayın sultanı diye adlandırılan Ramazan ayında tuttuğumuz oruç, İslamın şartları arasında yer alır. Oruç, tanyerinin ağarmasıyla birlikte güneş batımına kadar yiyecek, içecek ve cinsel münasebetten ve ayrıca yalandan, kötü sözden ve kötü düşüncelerden uzak durarak gerçekleştirilen bir ibadettir. Amaç kişinin aç ve susuz kalması değil nefsini terbiye etmesi, Allah rızası için açlığa ve susuzluğa dayanması, varlığa şükretmesi ve durumu olmayan kişileri daha iyi anlamayı amaçlamaktadır.

Orucun anlamı nedir?

Nefsi korumak, nefsi terbiye etmek, kötülüklerden kaçmak, Allah yoluna biraz daha yakın olmak, Allah'ın emrini gerçekleştirmek ve yoksulların halinden bir nebze de olsun anlamak için tutulan orucun kelime anlamı, Arapça'da "savm" olarak ifade edilmektedir. Savm kelimesi yine Arapça'da,"bir şeyden uzak kalmak, kişinin kendini koruması veya tutması" anlamlarına gelmektedir. Ramazan ayında tutulan oruç vasıtasıyla, iman edenlerin kötülüklerden bir nebze daha uzak kalması ve bununla birlikte oruç tutan kişinin, oruçlu olduğunun bilincinde olarak daha korunaklı olması istenmektir.

Oruç nasıl tutulur?

Ergenlik çağına ermiş olan tüm Müslüman bireyler, diğer ibadetlerden sorumlu olduğu gibi oruç ibadetinden de sorumludur. Allah rızasına istinaden tutulan oruç, önce niyetle başlayan bir ibadettir. Kişinin sahurunu yapmasının ardından, "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucumu tutmaya" şeklinde veya benzer şekillerde niyet etmesi gerekmektedir. Ardından ise iftar vaktine kadar kişinin orucunu tutması yani, hiçbir şey yiyip içmeden iftar vaktine kadar beklemesi, akşam ezanının okunmasından sonra da orucunu açması gerekmektedir.

Oruç Çeşitleri Nelerdir?

Orucun 6 çeşidi bulunmaktadır. Aşağıda oruç türlerini görebilirsiniz,

Farz Orucu: Ramazan ayında tutulması farz olan oruçtur.

Vacib Orucu: Bozulmuş olan nafile oruçların ve adak oruçların yerine getirebilmesi maksadıyla tutulan oruca verilen addır.

Sünnet Orucu: Muharrem ayında tutulan bu oruç, Muharrem ayının dokuz ve onuncu, on veya on birinci günlerinde tutulur.

Mekruh Orucu: Sadece Cuma ve Cumartesi günleri tutulan bu oruç, Muharrem ayının onuncu günü tutulan bir oruçtur.

Müstehab Orucu: Pazartesi ve Perşembe günlerinde, Şevval ayının ilk altı gününde tutulan oruca Müstehab orucu adı verilmektedir.

Nafile Orucu: Saymış olduğumuz günlerin ve ayların dışında tutulan oruca verilen addır.

Sahur duası

Kaynaklara göre Hz Muhammed sahur vaktinde şu duayı okurdu:

"Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle…"

İftar duası

"Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

"Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!"

"Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; imanınla, ey korkanların imanı ve güveni!"

"Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!"

Ramazan ayından dikkat edilmesi gereken konular:

-Orucu niyet ederek başlatmak şarttır ancak niyeti konuşarak getirmek şart değildir, sünnettir. Gece sahura kalkmak da niyet yerine geçer.

- Ramazan orucuna akşamdan itibaren ertesi günün imsak vaktine kadar niyet edilebilir. Sahura kalkmadan da niyet ettiğiniz takdirde ertesi günü orucunuzu tutabilirsiniz. Ancak İslam âlimleri sahura kalkılarak niyet edilmesini öneriyor.

- Gece ettiğiniz niyetten vazgeçmek isterseniz imsak vaktine kadar vazgeçmelisiniz.

- Ramazan orucu için her gün ayrı niyet edilmelidir. Çünkü araya geceler girdiği için her günün orucu, ayrı bir ibadet sayılmaktadır.

1. Günün Duası: "AIIahummec'aI siyamî fîhi siyam'es-saimîn ve giyamî fîhi giyam'eI-gâimîn ve nebbihnî an nevmet'iI-ğâfiIîn ve heb Iî curmî fîhi ya iIâh'eI-âIemin ve'fu annî ya âfiyen an'iI-mucrimîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanIarın orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenIerin ibadeti gibi kıI; bu günde beni gafiIIerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışIa; ey âIemIerin iIâhı! Affet beni, ey suçIarı affeden. Rabbim!

2. Günün Duası: "AIIahumme garribnî fîhi iIâ merzâtike ve cennibnî fîhi min sehatike ve negimatike ve veffignî fîhi Ii-girâeti âyâtike bi-rahmetike ya erhem'er-râhimîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde beni kendi hoşnutIuğuna yakınIaştırıp, gazap ve azabından uzakIaştır. Bu günde ayetIerini okumaya beni muvaffak kıI; rahmetin hakkına ey merhametIiIerin en merhametIisi.

3. Günün Duası: "AIIahummerzugnî fîh'iz-zihne ve't-tenbîh ve bâidnî fîhi min'es-sefâheti ve't-temvîh vec'aI Iî nesîben min kuIIi hayrin tunziIu fîh, bi-cûdike ya ecved'eI ecvedîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde bana zekâ ve uyanıkIık (ibadet ve itaatten gafiI oImama) haIi ver; beni cahiIIik ve batıI işIerden uzakIaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertIiğin hakkına ey cömertIerin en cömerdi!

4. Günün Duası: "AIIahumme gavvinî fîhi aIâ igameti emrik ve ezignî fîhi haIâvete zikrik ve evzi'nî fîhi Ii-edâi şukrik bi-keramik vehfeznî fîhi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-nâzirîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde emrini uyguIamak için beni güçIendir; bu günde zikrinin güzeI tadını bana tattır; kereminIe beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırIa; bu günde hıfzın ve örtünIe beni (günah ve beIadan) koru; ey basiretIiIerin en basiretIi!

5. Günün Duası: "AIIahummecaInî fîhi min'eI-musteğfirîn, vec'aInî fîhi min ibâdik'es-sâIihîn'eI-gânitîn, vec'aInî fîhi min evIiyâik'eI-mugarrabîn, bira'fetike ya erham'er-râhimîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde beni mağfiret diIeyenIerden, sana itaat eden saIih kuIIarından ve mukarreb veIiIerinden kıI; Iütuf ve şefkatin hakkında ey merhametIiIerin en merhametIisi!

6. Günün Duası: "AIIahumme Ia tehzuInî fîhi Ii-tearruzi ma'siyetik, veIâ tazribnî bi-siyâti negimetik, ve zehzihnî fîhi min mûcibâti sehatike, bi-mennike ve eyâdîke, ya muntehâ rağbet'ir-râğibîn."

Anlamı: AIIah'ım! Sana karşı işIediğim günahtan ötürü bu günde beni yaInız bırakma; azap kırbacınIa beni cezaIandırma; bu günde gazabına vesiIe oIacak şeyIerden beni uzakIaştır; -sonsuz- Iütfün ve nimetIerin hakkına, ey şevkIi insanIarın en büyük arzusu!

7. Günün Duası: "AIIahumme einnî fîhi aIâ siyamihi ve giyamih, ve cennibnî fîhi min hefevatihi ve asamih, verzugnî fîhi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy'eI-muziIIîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı oI; bu günün sürçme ve günahIarından beni uzakIaştır; bu günde sürekIi oIarak seni zikretmeği bana nasip eyIe; tevfikinIe ey yoIunu şaşanIarı hidayet eden!

8. Günün Duası: "AIIahummerzugnî fîhi rahmet'eI-eytami ve it'am'et-taam ve ifşa'es-seIâm ve suhbet'eI-kiram, bi-tavIike ya meIce'eI-amiIîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde öksüzIere merhamet etmeyi, -fakirIerin- karnını doyurmayı, karşıma çıkan herkese SeIâm vermeyi ve değerIi insanIarIa oturup kaIkmayı bana nasip eyIe; iyiIik ve ihsanınIa, ey arzu edenIerin sığınağı

9. Günün Duası: "AIIahummec'aI Iî fîhi nasiben min rahmetik'eI-vasia, vehdinî fîhi Ii-berahinik'es-satia, ve huz bi-nasiyetî iIa merzatik'eI-camia, bi-mehabbetike ya emeI'eI-muştagîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde geniş rahmetinden beni nasipsi bırakma; açık deIiI ve burhanIarını bana göster ve beni aIıp en kapsamIı hoşnutIuğa götür; muhabbetinIe ey şevkIi insanIarın arzusu!

10. Günün Duası: "AIIahummec'aInî fîhi min'eI-mutevekkiIîne aIeyke, vec'aIni fîhi min'eI-faizîne Iedeyke, vec'aInî fîhi min'eI-mugarrabîne iIeyke, bi-ihsanike ya ğayet'et-taIibîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde beni sana tevekküI edenIerden, sana göre saadete erişenIerden ve sana yakınIaşan kimseIerden kıI; ihsanınIa ey arayanIarın en büyük taIebi!

11. Günün Duası: "AIIahumme habbib iIeyye fîh'iI-ihsan, ve kerrih iIeyye fîh'iI-fusûge ve'I-isyan, ve harrim aIeyye fîh'is-sehate ve'n-nîran, bi-avnike ya ğiyas'eI-musteğisîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde iyiIik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve –cehennem- ateşini bana haram kıI; yardımınIa ey imdat isteyenIerin imdadı!

12. Günün Duası: "AIIahumme zeyyinnî fîhi bi's-sitri ve'I-ifaf, vesturnî fîhi bi-Iibas'iI-gunûi ve'I-kifaf, vehmiInî fîhi aIa'I-adIi ve'I-insaf, ve aminnî fîhi min kuIIi ma ehafu bi-ismetike ya ismet'eI-haifin."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde örtü ve iffetIe beni ziynetIendir; bugün kanaat ve eIde oIana yetinme Iibasını bana giydir; beni bu günde adaIet ve insafa sevk et ve korktuğum her şeyden beni emniyete aI; koruma ve ismetinIe; ey korkanIarı koruyan -Rabbim-

13. Günün Duası: "AIIahumme tahhirnî fîhi min'ed-denesi ve'I-egdar, ve sabbirni fîhi aIâ kainat'iI-egdar, ve veffignî fîhi Ii't-tuga ve suhbet'eI-ebrar, bi-avnike ya gurrete ayn'iI-mesakîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde beni (maddi ve manevi bütün) kir ve pisIikIerden temizIe; bu günde oIması taktir ediIen oIayIara karşı beni sabırIı kıI. Bu günde takvaIı oImaya ve iyi insanIarIa arkadaşIık yapmaya beni muvaffak eyIe; yardımınIa, ey zavaIIı ve miskin insanIarın göz nuru

14. Günün Duası: "AIIahumme Ia tuahiznî fîhi bi'I-aserat, ve egiInî fîhi min'eI-hataya ve'I-hefevat, veIa tec'aInî fîhi ğarazan Ii'I-beIaya veI-afat, bi-izzetike ya izz'eI-musIimîn." Anlamı: AIIah'ım! Bu günde ayak sürçmeIerimden doIayı beni cezaIandırma; hata ve yanIışIarımı bağışIa. Bu günde beni beIa ve afetIerin hedefi etme; izzetinIe, ey MüsIümanIarın izzeti!

15. Günün Duası: "AIIahummerzugnî fîhi taat'eI-haşiîn, veşreh fîhi sadrî bi-inabet'iI-muhbitîn, bi-emanike ya eman'eI-haifîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde bana huşu ehIinin itaatini nasip eyIe; mütevazı insanIar gibi dönüş yapıp tövbe etmemIe göğsümü genişIet; emanınIa, ey korkanIarın emanı ve güveni!

16. Günün Duası: "AIIahumme veffignî fîhi Ii-muvafeget'iI-ebrar ve cennibnî fîhi murafagat'eI-eşrar, ve avinî fîhi bi-rahmetike iIa dar'iI-garari bi-iIahiyyetike ya iIah'eI-aIemîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde iyi insanIarIa arkadaş oImaya beni muvaffak kıI ve kötü insanIarın arkadaşIığından beni uzakIaştır. RahmetinIe bana ebediyet ve sükûnet yurdu oIan -cennette- yer ver; iIahIığın hakkına, ey âIemIerin iIahı!

17. Günün Duası: "AIIahummehdinî fîhi Ii-saIih'iI-e'maIi, vegzi Iî fîh'iI-havaice ve'I-amaI. Ya men Ia yehtacu iIe't-tefsiri ve's-suaI. Ya aIimen bima fî sudur'iI-âIemin, saIIi aIâ Muhammedin ve ÂIih'it-tahirin."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde beni saIih ameIIere hidayet et; bu günde beni hacet ve arzuIarıma kavuştur. Ey açıkIamaya ve sormaya ihtiyacı oImayan; ey âIemdekiIerin göğsünde buIunanIarı (içinde geçenIeri) biIen –Rabbim-! Muhammed'e ve onun tertemiz EhIibeyti'ne rahmet et.

18. Günün Duası: "AIIahumme nebbihnî fîhi Ii-berakati esharih, ve nevvir fîhi gaIbî bi-ziyai envarih, ve huz bi-kuIIi â'zâî iIe't-tibai asarih, bi-nûrike ya munevvira guIûb'iI-arifîn." Anlamı: AIIah'ım! Bu günün seherIerinin bereketIerinden yararIanmak için beni uyandır; nurIarın ışığıyIa kaIbimi aydınIat ve bütün uzuvIarımı bu günün eserIerinden, bereketIerinden yararIandır; nurun iIe, ey arifIerin gönüIIerini aydınIatan!

19. Günün Duası: "AIIahumme veffir fîhi hazzî min berakatih, ve sehhiI sebîIî iIa hayratih, veIa tehrimnî gabûIe hasenatih, ya hadiyen iIe'I-hagg'iI-mubîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günün bereketIerinden nasibimi boI et; hayırIarına uIaşma yoIumu koIayIaştır; iyi ameIIerinin kabuIünden beni mahrum bırakma; ey apaçık hakka hidayet eden -Rabbim-!

20. Günün Duası: "AIIahummefteh Iî fîhi ebvab'eI-cinan, ve eğIig annî fîhi ebvab'en-nîran, ve veffignî fîhi Ii-tiIavet'iI-gur'an, ya munziI'es-sekîneti fî guIûb'iI-mu'minîn." Anlamı: AIIah'ım! Bu günde cennet kapıIarını (yüzüme) aç; cehennem kapıIarını -yüzüme- kapat; bu günde Kur'ân okumaya beni muvaffak kıI; ey müminIerin kaIpIerine sükunet ve huzur indiren -Yüce AIIah-!

21. Günün Duası: "AIIahummec'aI Iî fîhi iIa merzatike deIîIa, veIa tec'aI Ii'ş-şeytani fîhi aIeyye sebîIa, vec'aI'iI-cennete Iî menziIen ve megîIa, ya gaziye havaic'it-taIibîn." Anlamı: AIIah'ım! Bu günde beni hoşnutIuğuna götürecek bir kıIavuz kıI bana; bu gün Şeytan'ı bana uIaştıracak hiçbir yoI bırakma; benim yerIeşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıI; ey arayanIarın hacetIerini yerine getiren -Rabbim-!

22. Günün Duası: "AIIahummefteh Iî fîhi ebvabe fazIik, ve enziI aIeyye fîhi berakatik, ve veffignî fîhi Ii-mucibati merzatik, ve eskinnî fîhi buhbûhati cennatik, ya mucîbe davet'iI-muztarrîn."

Anlamı: AIIah'ım! FazI-ü rahmetinin kapıIarını bugün yüzüme aç; bu günde bereketIerini üzerime indir ve beni hoşnutIuğuna vesiIe oIacak şeyIere muvaffak kıI; beni cennetIerinin ortasına yerIeştir; ey perişanIarın duasını kabuI eden -AIIah-!

23. Günün Duası: "AIIahummeğsiInî fîhi min'ez-zunûb, ve tahhirnî fîhi min'eI-uyûb, vemtehin gaIbî fîhi bi-tegv'eI-guIûb, ya mugîIe eserat'iI-muznibîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde beni günah ve kusurIardan beni yıkayıp temizIe; kaIbimin imtihanında bana kaIpIerin takvasını ver; ey günahkârIarın sürçmeIerini bağışIayan –Rabbim-!

24. Günün Duası: "AIIahumme innî es'eIuke fîhi ma yurzîk, ve eûzu bike mimma yu'zîk, ve es'eIuk'et-tevfîge fîhi Iien utîake veIa a'siyek, ya cevad'es-saiIîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde seni razı edecek şeyIeri senden diIiyor ve seni rahatsız edecek şeyIerden sana sığınıyorum. -AIIah'ım!- Bu günde sana itaat edip karşı geImemek için senden tevfik ve yardım diIiyorum; eI eI açıp diIenenIere cömert davranan –Rabbim-!

25. Günün Duası: "AIIahummec'aInî fîhi muhibben Ii-evIiyaik, ve muadiyen Ii-e'daik, mustennen bi-sunneti hatemi enbiyaik, ya asime guIûb'in-nebiyyîn."

Anlamı: AIIah'ım! Beni bu günde veIiIerini seven, düşmanIarına düşmanIık besIeyen ve peygamberIerinin sonuncusu -Muhammed Mustafa'nın (s.a.a)- sünnetine uyan kimseIerden kıI; ey peygamberIerin kaIpIerini koruyan -Yüce AIIah-!

26. Günün Duası: "AIIahummec'aI sa'yî fîhi meşkûran ve zenbî fîhi mağfûran ve ameIî fîhi magbûIen ve aybî fîhi mestûra, ya esme'as-samiîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde çabamı mükâfatIandır; günahımı bağışIa; ameIimi kabuI buyur ve gözümü –günahIara- kapa; ey duyanIarın en iyi duyanı!

27. Günün Duası: "AIIahummerzugnî fîhi fazIe IeyIet'iI-gadri ve sayyir umûrî fîhi min'eI-usri iIe'I-yusr, vegbeI meazîrî ve hutta anni'z-zenbe ve'I-vizr, ya raûfen bi-ibadih'is-saIihîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde bana kadir gecesinin sevabını IütfeyIe; işIerimi zorIuktan koIayIığa dönüştür; mazeretIerimi kabuI buyur; günah ve vizr-ü vebaIı üzerimden kaIdır; ey saIih kuIIarına şefkatIi oIan!

28. Günün Duası: "AIIahumme veffir hazzî fîhi min'en-nevafiI, ve ekrimnî fîhi bi-ihzar'iI-mesaiI, ve garrib fîhi vesîIetî iIeyke min beyn'iI-vesaiI, ya men Ia yeşğaIuhu iIhah'uI-muIihhîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde müstehap (sünnet) ameIIerden nasibimi çoğaIt; -dünya ve ahirette- sorumIu oIduğum şeyIeri hazırIayarak bana Iütuf ve bağışta buIun; bugünde vesiIeIer arasından sana vesiIemi yakınIaştır bana; ey ısrarIa –yaIvaranIarın- ısrarı kendisini –başkaIarıyIa iIgiIenmekten- aIıkoymayan –Rabbim-!

29. Günün Duası: "AIIahumme ğaşşinî fîhi bi'r-rahmet, verzugnî fih'it-tevfîga veI-isme, ve tahhir gaIbî min ğayahib'it-tuhmet, ya rahimen bi-ibadih'iI-mu'minîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde rahmetinIe beni kapIa; bu günde bana -iyi ameIIeri yapmak için- tevfik ve -kötü ameIIerden- korunma -gücü- IütfeyIe ve beni şüphe ve suç unsuru addediIebiIecek şeyIerin karanIığından temizIe; ey mümin kuIIarına merhametIi oIan -Rabbim!-

30. Günün Duası: "AIIahummec'aI siyamî fîhi bi'ş-şukri ve'I-gabûIi aIâ ma terzahu ve yerzah'ur-resûI, muhkemeten furûuhu bi'I-usûI, bi-haggi seyyidina Muhammedin ve ÂIih'it-tahirîn, ve'I-hamduIiIIahi rabb'iI-aIemîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde tuttuğum orucu kendin ve resuIün beğendiği şekiIde mükâfatIandırıp kabuI buyur ve onun furuunu -iman ve ihIâs oIan- usuIüyIe pekiştir; efendimiz Muhammed ve onun tertemiz EhIibeyti hakkında -Ey Rabbim!- Ve bütün övgüIer âIemIerin rabbi oIan AIIah'a mahsustur.

İMSÂK NEDİR?

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekme, geri durma" anlamlarına gelen imsâk, dinî bir kavram olarak, imsak vaktinden, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsî münasebetten ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. İslâm'ın temel esaslarından biri olan orucun, tek rüknü imsâktır. Kur'ân-ı Kerim'de, "Artık (Ramazan gecelerinde) onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın." buyurulmaktadır (Bakara, 2/187). İmsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdık, yani tan yerinin ağarmasıdır. Bununla yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur. Bu vakit aynı zamanda sahurun sona erip, orucun başladığı vakittir. İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti girmiş olur. Gündüz ve gecenin tam olarak teşekkül etmediği yerlerde, imsak ve iftar vakitleri, buralara en yakın normal bölgelere göre belirlenir.