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  • Son Güncelleme: 06.05.2019 16:06

nasıl yapılır?

nasıl yapılır sorusu araştırılıyor. in sahur duası nedir? nın gelmesi ile beraber vatandaşlar yapılacak ibadetleri araştırmaya başladılar. ayında farz olan oruç ibadeti yerine getirilir.

Sahur duası nasıl yapılır?

in okuduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Sahur duası nasıl okunur? Mübarek aylar her yıl Müslümanlar tarafından büyük bir coşku ile karşılanıyor. dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

Sahur: Oruç tutmak için sabah namazından önce sahur vaktinde yemek yenir. Geceleyin kalkılan zamana "sahur", bu zamanda yenilen yemeğe de "sahur yemeği" denir.

SAHUR DUASI

"Allahümme inni es'elüke bi rahmetikellti vesiat külle şey'in en tağfirali"

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PEYGAMBERİMİZİN SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz (sav) sahurda şu duayı okurmuş: "Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle Amin."

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