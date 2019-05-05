2019 Ramazan ayı ibadetleri nelerdir? Ramazan ayı okunacak dualar hangileri? 11 ayın sultanı, huzur ve iman dolu Ramazan ayının idrak edileceği günler geldi. Bu önemli ayı ibadetle geçirmek isteyenler ise Ramazan'da yapılacak ibadetler nelerdir, Ramazan ayında okunacak dualar nelerdir sorularına yanıt arıyor. Ramazan ayında yapılacak ibadetler ile bu kutsal ayı huzur içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlarımız için sayfamızda Ramazan'da yapılması gerekenleri derledik. Peki Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler neler? Ramazan ayı okunacak dualar ibadetler hangileridir? Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır



İŞTE RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUA VE İBADETLER

Namazdan sonra; 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir) okunup dua yapılır.

Birinci 10 gün içinde mümkünse Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. İkinci 10 gün içinde mümkünse yine Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm'dan sonra mümkünse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.

RAMAZAN'DA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

* Oruç tutmak

* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

* Kur'an okumak

* Namazları cemaatle kılmak

* Sahur yapmak

* İftar ettirmek

* Kadir Gecesini aramak

* Sabretmek

* İhsan ve ikramda bulunmak

* Tövbe etmek

* Cenneti istemek

* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

* Ramazan umresi yapmak

* Açları doyurmak

Sahur duası

Kaynaklara göre Hz Muhammed sahur vaktinde şu duayı okurdu:

"Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle…"

İftar duası

"Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

"Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!"

"Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; imanınla, ey korkanların imanı ve güveni!"

"Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!"

Ramazan ayından dikkat edilmesi gereken konular:

-Orucu niyet ederek başlatmak şarttır ancak niyeti konuşarak getirmek şart değildir, sünnettir. Gece sahura kalkmak da niyet yerine geçer.

- Ramazan orucuna akşamdan itibaren ertesi günün imsak vaktine kadar niyet edilebilir. Sahura kalkmadan da niyet ettiğiniz takdirde ertesi günü orucunuzu tutabilirsiniz. Ancak İslam âlimleri sahura kalkılarak niyet edilmesini öneriyor.

- Gece ettiğiniz niyetten vazgeçmek isterseniz imsak vaktine kadar vazgeçmelisiniz.

- Ramazan orucu için her gün ayrı niyet edilmelidir. Çünkü araya geceler girdiği için her günün orucu, ayrı bir ibadet sayılmaktadır.

1. Günün Duası: "AIIahummec'aI siyamî fîhi siyam'es-saimîn ve giyamî fîhi giyam'eI-gâimîn ve nebbihnî an nevmet'iI-ğâfiIîn ve heb Iî curmî fîhi ya iIâh'eI-âIemin ve'fu annî ya âfiyen an'iI-mucrimîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanIarın orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenIerin ibadeti gibi kıI; bu günde beni gafiIIerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışIa; ey âIemIerin iIâhı! Affet beni, ey suçIarı affeden. Rabbim!

2. Günün Duası: "AIIahumme garribnî fîhi iIâ merzâtike ve cennibnî fîhi min sehatike ve negimatike ve veffignî fîhi Ii-girâeti âyâtike bi-rahmetike ya erhem'er-râhimîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde beni kendi hoşnutIuğuna yakınIaştırıp, gazap ve azabından uzakIaştır. Bu günde ayetIerini okumaya beni muvaffak kıI; rahmetin hakkına ey merhametIiIerin en merhametIisi.

3. Günün Duası: "AIIahummerzugnî fîh'iz-zihne ve't-tenbîh ve bâidnî fîhi min'es-sefâheti ve't-temvîh vec'aI Iî nesîben min kuIIi hayrin tunziIu fîh, bi-cûdike ya ecved'eI ecvedîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde bana zekâ ve uyanıkIık (ibadet ve itaatten gafiI oImama) haIi ver; beni cahiIIik ve batıI işIerden uzakIaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertIiğin hakkına ey cömertIerin en cömerdi!

4. Günün Duası: "AIIahumme gavvinî fîhi aIâ igameti emrik ve ezignî fîhi haIâvete zikrik ve evzi'nî fîhi Ii-edâi şukrik bi-keramik vehfeznî fîhi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-nâzirîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde emrini uyguIamak için beni güçIendir; bu günde zikrinin güzeI tadını bana tattır; kereminIe beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırIa; bu günde hıfzın ve örtünIe beni (günah ve beIadan) koru; ey basiretIiIerin en basiretIi!

5. Günün Duası: "AIIahummecaInî fîhi min'eI-musteğfirîn, vec'aInî fîhi min ibâdik'es-sâIihîn'eI-gânitîn, vec'aInî fîhi min evIiyâik'eI-mugarrabîn, bira'fetike ya erham'er-râhimîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde beni mağfiret diIeyenIerden, sana itaat eden saIih kuIIarından ve mukarreb veIiIerinden kıI; Iütuf ve şefkatin hakkında ey merhametIiIerin en merhametIisi!

6. Günün Duası: "AIIahumme Ia tehzuInî fîhi Ii-tearruzi ma'siyetik, veIâ tazribnî bi-siyâti negimetik, ve zehzihnî fîhi min mûcibâti sehatike, bi-mennike ve eyâdîke, ya muntehâ rağbet'ir-râğibîn."

Anlamı: AIIah'ım! Sana karşı işIediğim günahtan ötürü bu günde beni yaInız bırakma; azap kırbacınIa beni cezaIandırma; bu günde gazabına vesiIe oIacak şeyIerden beni uzakIaştır; -sonsuz- Iütfün ve nimetIerin hakkına, ey şevkIi insanIarın en büyük arzusu!

7. Günün Duası: "AIIahumme einnî fîhi aIâ siyamihi ve giyamih, ve cennibnî fîhi min hefevatihi ve asamih, verzugnî fîhi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy'eI-muziIIîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı oI; bu günün sürçme ve günahIarından beni uzakIaştır; bu günde sürekIi oIarak seni zikretmeği bana nasip eyIe; tevfikinIe ey yoIunu şaşanIarı hidayet eden!

8. Günün Duası: "AIIahummerzugnî fîhi rahmet'eI-eytami ve it'am'et-taam ve ifşa'es-seIâm ve suhbet'eI-kiram, bi-tavIike ya meIce'eI-amiIîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde öksüzIere merhamet etmeyi, -fakirIerin- karnını doyurmayı, karşıma çıkan herkese SeIâm vermeyi ve değerIi insanIarIa oturup kaIkmayı bana nasip eyIe; iyiIik ve ihsanınIa, ey arzu edenIerin sığınağı

9. Günün Duası: "AIIahummec'aI Iî fîhi nasiben min rahmetik'eI-vasia, vehdinî fîhi Ii-berahinik'es-satia, ve huz bi-nasiyetî iIa merzatik'eI-camia, bi-mehabbetike ya emeI'eI-muştagîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde geniş rahmetinden beni nasipsi bırakma; açık deIiI ve burhanIarını bana göster ve beni aIıp en kapsamIı hoşnutIuğa götür; muhabbetinIe ey şevkIi insanIarın arzusu!

10. Günün Duası: "AIIahummec'aInî fîhi min'eI-mutevekkiIîne aIeyke, vec'aIni fîhi min'eI-faizîne Iedeyke, vec'aInî fîhi min'eI-mugarrabîne iIeyke, bi-ihsanike ya ğayet'et-taIibîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde beni sana tevekküI edenIerden, sana göre saadete erişenIerden ve sana yakınIaşan kimseIerden kıI; ihsanınIa ey arayanIarın en büyük taIebi!

11. Günün Duası: "AIIahumme habbib iIeyye fîh'iI-ihsan, ve kerrih iIeyye fîh'iI-fusûge ve'I-isyan, ve harrim aIeyye fîh'is-sehate ve'n-nîran, bi-avnike ya ğiyas'eI-musteğisîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde iyiIik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve –cehennem- ateşini bana haram kıI; yardımınIa ey imdat isteyenIerin imdadı!

12. Günün Duası: "AIIahumme zeyyinnî fîhi bi's-sitri ve'I-ifaf, vesturnî fîhi bi-Iibas'iI-gunûi ve'I-kifaf, vehmiInî fîhi aIa'I-adIi ve'I-insaf, ve aminnî fîhi min kuIIi ma ehafu bi-ismetike ya ismet'eI-haifin."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde örtü ve iffetIe beni ziynetIendir; bugün kanaat ve eIde oIana yetinme Iibasını bana giydir; beni bu günde adaIet ve insafa sevk et ve korktuğum her şeyden beni emniyete aI; koruma ve ismetinIe; ey korkanIarı koruyan -Rabbim-

13. Günün Duası: "AIIahumme tahhirnî fîhi min'ed-denesi ve'I-egdar, ve sabbirni fîhi aIâ kainat'iI-egdar, ve veffignî fîhi Ii't-tuga ve suhbet'eI-ebrar, bi-avnike ya gurrete ayn'iI-mesakîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde beni (maddi ve manevi bütün) kir ve pisIikIerden temizIe; bu günde oIması taktir ediIen oIayIara karşı beni sabırIı kıI. Bu günde takvaIı oImaya ve iyi insanIarIa arkadaşIık yapmaya beni muvaffak eyIe; yardımınIa, ey zavaIIı ve miskin insanIarın göz nuru

14. Günün Duası: "AIIahumme Ia tuahiznî fîhi bi'I-aserat, ve egiInî fîhi min'eI-hataya ve'I-hefevat, veIa tec'aInî fîhi ğarazan Ii'I-beIaya veI-afat, bi-izzetike ya izz'eI-musIimîn." Anlamı: AIIah'ım! Bu günde ayak sürçmeIerimden doIayı beni cezaIandırma; hata ve yanIışIarımı bağışIa. Bu günde beni beIa ve afetIerin hedefi etme; izzetinIe, ey MüsIümanIarın izzeti!

15. Günün Duası: "AIIahummerzugnî fîhi taat'eI-haşiîn, veşreh fîhi sadrî bi-inabet'iI-muhbitîn, bi-emanike ya eman'eI-haifîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde bana huşu ehIinin itaatini nasip eyIe; mütevazı insanIar gibi dönüş yapıp tövbe etmemIe göğsümü genişIet; emanınIa, ey korkanIarın emanı ve güveni!

16. Günün Duası: "AIIahumme veffignî fîhi Ii-muvafeget'iI-ebrar ve cennibnî fîhi murafagat'eI-eşrar, ve avinî fîhi bi-rahmetike iIa dar'iI-garari bi-iIahiyyetike ya iIah'eI-aIemîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde iyi insanIarIa arkadaş oImaya beni muvaffak kıI ve kötü insanIarın arkadaşIığından beni uzakIaştır. RahmetinIe bana ebediyet ve sükûnet yurdu oIan -cennette- yer ver; iIahIığın hakkına, ey âIemIerin iIahı!

17. Günün Duası: "AIIahummehdinî fîhi Ii-saIih'iI-e'maIi, vegzi Iî fîh'iI-havaice ve'I-amaI. Ya men Ia yehtacu iIe't-tefsiri ve's-suaI. Ya aIimen bima fî sudur'iI-âIemin, saIIi aIâ Muhammedin ve ÂIih'it-tahirin."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde beni saIih ameIIere hidayet et; bu günde beni hacet ve arzuIarıma kavuştur. Ey açıkIamaya ve sormaya ihtiyacı oImayan; ey âIemdekiIerin göğsünde buIunanIarı (içinde geçenIeri) biIen –Rabbim-! Muhammed'e ve onun tertemiz EhIibeyti'ne rahmet et.

18. Günün Duası: "AIIahumme nebbihnî fîhi Ii-berakati esharih, ve nevvir fîhi gaIbî bi-ziyai envarih, ve huz bi-kuIIi â'zâî iIe't-tibai asarih, bi-nûrike ya munevvira guIûb'iI-arifîn." Anlamı: AIIah'ım! Bu günün seherIerinin bereketIerinden yararIanmak için beni uyandır; nurIarın ışığıyIa kaIbimi aydınIat ve bütün uzuvIarımı bu günün eserIerinden, bereketIerinden yararIandır; nurun iIe, ey arifIerin gönüIIerini aydınIatan!

19. Günün Duası: "AIIahumme veffir fîhi hazzî min berakatih, ve sehhiI sebîIî iIa hayratih, veIa tehrimnî gabûIe hasenatih, ya hadiyen iIe'I-hagg'iI-mubîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günün bereketIerinden nasibimi boI et; hayırIarına uIaşma yoIumu koIayIaştır; iyi ameIIerinin kabuIünden beni mahrum bırakma; ey apaçık hakka hidayet eden -Rabbim-!

20. Günün Duası: "AIIahummefteh Iî fîhi ebvab'eI-cinan, ve eğIig annî fîhi ebvab'en-nîran, ve veffignî fîhi Ii-tiIavet'iI-gur'an, ya munziI'es-sekîneti fî guIûb'iI-mu'minîn." Anlamı: AIIah'ım! Bu günde cennet kapıIarını (yüzüme) aç; cehennem kapıIarını -yüzüme- kapat; bu günde Kur'ân okumaya beni muvaffak kıI; ey müminIerin kaIpIerine sükunet ve huzur indiren -Yüce AIIah-!

21. Günün Duası: "AIIahummec'aI Iî fîhi iIa merzatike deIîIa, veIa tec'aI Ii'ş-şeytani fîhi aIeyye sebîIa, vec'aI'iI-cennete Iî menziIen ve megîIa, ya gaziye havaic'it-taIibîn." Anlamı: AIIah'ım! Bu günde beni hoşnutIuğuna götürecek bir kıIavuz kıI bana; bu gün Şeytan'ı bana uIaştıracak hiçbir yoI bırakma; benim yerIeşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıI; ey arayanIarın hacetIerini yerine getiren -Rabbim-!

22. Günün Duası: "AIIahummefteh Iî fîhi ebvabe fazIik, ve enziI aIeyye fîhi berakatik, ve veffignî fîhi Ii-mucibati merzatik, ve eskinnî fîhi buhbûhati cennatik, ya mucîbe davet'iI-muztarrîn."

Anlamı: AIIah'ım! FazI-ü rahmetinin kapıIarını bugün yüzüme aç; bu günde bereketIerini üzerime indir ve beni hoşnutIuğuna vesiIe oIacak şeyIere muvaffak kıI; beni cennetIerinin ortasına yerIeştir; ey perişanIarın duasını kabuI eden -AIIah-!

23. Günün Duası: "AIIahummeğsiInî fîhi min'ez-zunûb, ve tahhirnî fîhi min'eI-uyûb, vemtehin gaIbî fîhi bi-tegv'eI-guIûb, ya mugîIe eserat'iI-muznibîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde beni günah ve kusurIardan beni yıkayıp temizIe; kaIbimin imtihanında bana kaIpIerin takvasını ver; ey günahkârIarın sürçmeIerini bağışIayan –Rabbim-!

24. Günün Duası: "AIIahumme innî es'eIuke fîhi ma yurzîk, ve eûzu bike mimma yu'zîk, ve es'eIuk'et-tevfîge fîhi Iien utîake veIa a'siyek, ya cevad'es-saiIîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde seni razı edecek şeyIeri senden diIiyor ve seni rahatsız edecek şeyIerden sana sığınıyorum. -AIIah'ım!- Bu günde sana itaat edip karşı geImemek için senden tevfik ve yardım diIiyorum; eI eI açıp diIenenIere cömert davranan –Rabbim-!

25. Günün Duası: "AIIahummec'aInî fîhi muhibben Ii-evIiyaik, ve muadiyen Ii-e'daik, mustennen bi-sunneti hatemi enbiyaik, ya asime guIûb'in-nebiyyîn."

Anlamı: AIIah'ım! Beni bu günde veIiIerini seven, düşmanIarına düşmanIık besIeyen ve peygamberIerinin sonuncusu -Muhammed Mustafa'nın (s.a.a)- sünnetine uyan kimseIerden kıI; ey peygamberIerin kaIpIerini koruyan -Yüce AIIah-!

26. Günün Duası: "AIIahummec'aI sa'yî fîhi meşkûran ve zenbî fîhi mağfûran ve ameIî fîhi magbûIen ve aybî fîhi mestûra, ya esme'as-samiîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde çabamı mükâfatIandır; günahımı bağışIa; ameIimi kabuI buyur ve gözümü –günahIara- kapa; ey duyanIarın en iyi duyanı!

27. Günün Duası: "AIIahummerzugnî fîhi fazIe IeyIet'iI-gadri ve sayyir umûrî fîhi min'eI-usri iIe'I-yusr, vegbeI meazîrî ve hutta anni'z-zenbe ve'I-vizr, ya raûfen bi-ibadih'is-saIihîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde bana kadir gecesinin sevabını IütfeyIe; işIerimi zorIuktan koIayIığa dönüştür; mazeretIerimi kabuI buyur; günah ve vizr-ü vebaIı üzerimden kaIdır; ey saIih kuIIarına şefkatIi oIan!

28. Günün Duası: "AIIahumme veffir hazzî fîhi min'en-nevafiI, ve ekrimnî fîhi bi-ihzar'iI-mesaiI, ve garrib fîhi vesîIetî iIeyke min beyn'iI-vesaiI, ya men Ia yeşğaIuhu iIhah'uI-muIihhîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde müstehap (sünnet) ameIIerden nasibimi çoğaIt; -dünya ve ahirette- sorumIu oIduğum şeyIeri hazırIayarak bana Iütuf ve bağışta buIun; bugünde vesiIeIer arasından sana vesiIemi yakınIaştır bana; ey ısrarIa –yaIvaranIarın- ısrarı kendisini –başkaIarıyIa iIgiIenmekten- aIıkoymayan –Rabbim-!

29. Günün Duası: "AIIahumme ğaşşinî fîhi bi'r-rahmet, verzugnî fih'it-tevfîga veI-isme, ve tahhir gaIbî min ğayahib'it-tuhmet, ya rahimen bi-ibadih'iI-mu'minîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde rahmetinIe beni kapIa; bu günde bana -iyi ameIIeri yapmak için- tevfik ve -kötü ameIIerden- korunma -gücü- IütfeyIe ve beni şüphe ve suç unsuru addediIebiIecek şeyIerin karanIığından temizIe; ey mümin kuIIarına merhametIi oIan -Rabbim!-

30. Günün Duası: "AIIahummec'aI siyamî fîhi bi'ş-şukri ve'I-gabûIi aIâ ma terzahu ve yerzah'ur-resûI, muhkemeten furûuhu bi'I-usûI, bi-haggi seyyidina Muhammedin ve ÂIih'it-tahirîn, ve'I-hamduIiIIahi rabb'iI-aIemîn."

Anlamı: AIIah'ım! Bu günde tuttuğum orucu kendin ve resuIün beğendiği şekiIde mükâfatIandırıp kabuI buyur ve onun furuunu -iman ve ihIâs oIan- usuIüyIe pekiştir; efendimiz Muhammed ve onun tertemiz EhIibeyti hakkında -Ey Rabbim!- Ve bütün övgüIer âIemIerin rabbi oIan AIIah'a mahsustur.

RAMAZANLA İLGİLİ AYETLER

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. (Bakara Suresi 185)

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için Oruç,sizden öncekilere farz kılındığı gibi,size de farz kılındı. (Bakara Suresi 183)

Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Suresi 184)

Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe Suresi 112)

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara Suresi 187)