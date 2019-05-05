Hakkari' nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Diztepe üs bölgesine dün yapılan saldırının ardından başlatılan hava destekli operasyonlarda şu ana kadar 5 PKK 'lının öldürüldüğü bildirildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi .
TOPLAM 33 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Azez ve Hakkari'de saldırılar sonrası devam eden operasyonlarda şu ana kadar toplam 33 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
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