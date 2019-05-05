Hakkari ' nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Diztepe üs bölgesine dün yapılan saldırının ardından başlatılan hava destekli operasyonlarda şu ana kadar 5 PKK 'lının öldürüldüğü bildirildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi .

TOPLAM 33 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Azez ve Hakkari'de saldırılar sonrası devam eden operasyonlarda şu ana kadar toplam 33 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.