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  • Son Güncelleme: 05.05.2019 11:31

Son dakika: Kuzey 'ta 5 'lı öldürüldü

Son dakika... Kuzek 'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda şu ana kadar 5 'lının öldürüldüğü bildirildi.


' nin sınırında bulunan Derecik ilçesinin Diztepe üs bölgesine dün yapılan saldırının ardından başlatılan hava destekli operasyonlarda şu ana kadar 5 'lının öldürüldüğü bildirildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi .

TOPLAM 33 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Azez ve Hakkari'de saldırılar sonrası devam eden operasyonlarda şu ana kadar toplam 33 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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