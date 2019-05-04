Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?

Kadir gecesi her yıl Ramazan ayının içinde yer almaktadır. Diyanetin belirlediği tarihlerde yer alan Kadir Gecesi'nin esasında Ramazan'ın son 10 gününde yer aldığı bilinmektedir.

Gerek İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den gerek ise İslam Peygamberi olan son peygamber Hz. Muhammed'in sünnet ve hadislerinden görüleceği üzere Kadir Gecesi çok önemli bir gecedir. 2019 diyanet takvimine göre Kadir Gecesi 31 Mayıs 2019 tarihine denk gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Kadir Suresi, sadece bu özel gecenin önemine dikkat çekmek için indirilmiştir. Surede, bu gecenin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğu ifade edilir ve bu gecenin, sabah ağarıncaya kadar özel kılındığına atıflarda bulunulur. Yapılan ibadetlerin de kat kat sevap kazandırdığı bu özel gece, ibadet ile ve dua ile geçirilmesi gerektiği ifade edilir.

Kadir Gecesinde ibadet özellikle akşam namazıyla başlar ve sabah ağarıncaya kadar devam eder. Bu süre içerisinde Allah'a kulluk ve yakarış anlamında yapılabilecek çokça ibadet bulunmaktadır. Tespih çekilebilir, dualar edilebilir ve zikirler çekilebilir. Ancak ibadetlerin en yücesi olan namaz ibadeti bu gece daha bir önem arz etmektedir. ​ "Gerçek biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl-u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Rûh, Rablerinin izni ile, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır". (Kadir, 97/1-5) Kadir Gecesi namazına 'Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye(topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber..'' diyerek niyet edilir.



KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2019 diyanet takvimine göre Kadir Gecesi 31 Mayıs 2019 tarihine denk gelmektedir.