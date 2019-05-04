Teravih namazı, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namazdır. 6 Mayıs'ta idrak edilmeye başlanacak Ramazan ayı öncesinde teravih namazının kılınış şekli merak ediliyor. Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeple oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir. Peki, ilk teravih ne zaman? Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat?

İLK TERAVİH NE ZAMAN?

2019 yılında ilk teravih namazı, 5 Mayıs'ta kılınacak. İlk teravih namazı İstanbul'da 21.44'te, İzmir'de 21.41, Ankara'da 21.24'te kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden derlediğimiz teravih namazı ile ilgili merak edilen sorulara diğer sayfalardan ulaşabilirsiniz.