Ramazan ayı cep telefonu mesajlarını derledik

11 ayın Sultanı Ramazan bu gece ilk sahur ile başlıyor. Ramazan ayı ile birlikte eşe dosta akrabaya atılacak en güzel mesajları derledik. 2019 Ramazan ayı cep telefonu SMS Whatsapp mesajları, Ramazan mesajları, Ramazan iftar ve sahur vakitleri ile en güzel cep telefonu mesajları haberimizin detayında; Ramazan ayının anlam ve önemi vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

2019 Ramazan ayı cep telefonu SMS Whatsapp mesajları

Basi RAHMET ortasi MERHAMET sonu ise CEHENNEM'den AZAD olan Mübarek

Ramazan ayinin hayrlara vesile olmasini dilerim....



Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Ramazanın Mübarek Olsun.



Yagmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri Bereketiyle donatan Ramazan ayiniz Mübarek olsun...



Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Ramazanlar.



Cenab-i Hakk'in kapisina ulastirmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayini tebrik ederim.



"Baslangiclar sonuclarin tecelli yeridir"... Rahmet ile baslayan Ramazan ayinin Kurtulus ile Tecelli bulmasi temennilerimle...



Ramazan ayi sana bir mustu, kalbine teselli, ruhunu karanlik ruhlarin baskisindan kurtarmaya vesile olsun...



Ramazan ayi ; kalbini O'nun yoluna koymaya... Ellerini O'nun dergahina acmaya... Ruhunu doyurmaya... Kalbinin gercek vuslati bulmasina vesile olsun...





"Ahh özlemim O'na ki; O beni görür ama ben O'nu göremem" arzusu ile O'na yaklastiran Mübarek Ramazan ayiniz hayirlara vesile olsun...



Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.



"Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.." Tahrim/8 Tevbelerin geri cevrilmedigi Rahmet ve Magfiret yüklü Ramazan ayinizi tebrik eder hayirlara vesile olmasini dilerim....



İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet, Hz. Muhammed(sav) komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun, Ramazanın mubarek olsun.



Bembeyaz yagan bir karin, ne yasanmissa yasansin, gecmisin tüm hatalarini örtügü gibi Ramazan ayinin da senin tüm hatalarini örterek hayirli yeni bir gelecek umud dolu yeni bir baslangica vesile olmasini dilerim ....



Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun.



Gün batar usul usul...Kararir Gece... Yeniden dogar hersey...." Her sey bitti" dedigin bir anda Mübarek Ramazan ayinin Gönlünde Huzur kokulu bir Gül kök salmasina vesile olmasi temennilerimle....



Dostluklarin sevgi ile beslendigi bu Mübarek Ramazan ayinda gönlünün sevgi ile dolup tasmasini dilerim...



Mübarek Ramazan Ayi Kalbini O'nun yoluna koymayi Ellerini daim O'nun dergahina acmaya vesile olsun..



Mübarek Ramazan Ayi Kalbine önce bulut olsun yagmak icin... Sonra yagmur olsun ilahi sevgiyi yesertmek icin...



Mübarek Ramazan Ayi "O vermek istemeseydi ISTEMEK vermezdi" gercegi dogrultusunda Ruhunda olusan hayr Dua isteginin kabulune vesile olsun....