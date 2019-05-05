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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 16:57

Türkiye'de kaç saat oruç tutulacak?

Orucun farzlarını öğrenmek için haberimizi takip edebilirsiniz. İmsak vaktinden iftar vaktine kadar yemek, içmek ve cinsî münasebetten uzak durmak demektir. İmsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdik, yani tan yerinin ağarmasıdır. acak orucun farzları fazileti nelerdir?

Türkiye'de kaç saat oruç tutulacak?

Oruç, Müslümanların sabah imsak vaktinden akşam güneş batana kadar midesini yiyeceklerden, dilini sudan, tüm duyu organlarını haramdan uzak tuttuğu bir ibadettir. Ramazan boyunca Müslümanlar gün içinde oruç tuttukları gibi, ibadet dolu da bir ay geçirirler.

TÜRKİYE'DE KAÇ SAAT ORUÇ TUTACAĞIZ?

Oruç, Müslümanların sabah imsak vaktinden akşam güneş batana kadar midesini yiyeceklerden, dilini sudan, tüm duyu organlarını haramdan uzak tuttuğu bir ibadettir. Ramazan boyunca Müslümanlar gün içinde oruç tuttukları gibi, ibadet dolu da bir ay geçirirler. 2019'da Türkiye'de boyunca ortalama oruç süresi 16,5 ile 17 saat arasında olacak.

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