Türkiye'de kaç saat oruç tutulacak?

Oruç, Müslümanların sabah imsak vaktinden akşam güneş batana kadar midesini yiyeceklerden, dilini sudan, tüm duyu organlarını haramdan uzak tuttuğu bir ibadettir. Ramazan boyunca Müslümanlar gün içinde oruç tuttukları gibi, ibadet dolu da bir ay geçirirler.

TÜRKİYE'DE KAÇ SAAT ORUÇ TUTACAĞIZ?

Oruç, Müslümanların sabah imsak vaktinden akşam güneş batana kadar midesini yiyeceklerden, dilini sudan, tüm duyu organlarını haramdan uzak tuttuğu bir ibadettir. Ramazan boyunca Müslümanlar gün içinde oruç tuttukları gibi, ibadet dolu da bir ay geçirirler. 2019'da Türkiye'de Ramazan Ayı boyunca ortalama oruç süresi 16,5 ile 17 saat arasında olacak.