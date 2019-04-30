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  • Son Güncelleme: 30.04.2019 18:11

Son dakika: için kritik gün Pazartesi! , 'nin olağanüstü itirazını gündemine alacak

lerine ilişkin itiraz süreci tamamlanmak üzere. Belgelerin Perşembe günü 'ya gelmesi bekleniyor. YSK'nın İstanbul'dan gelen evrakları Pazartesi günü gündeme alarak görüşmeye başlaması bekleniyor.

lerine ilişkin itiraz süreci tamamlanmak üzere. Belgelerin Perşembe günü 'ya gelmesi bekleniyor. YSK'nın İstanbul'dan gelen evrakları Pazartesi günü gündeme alarak görüşmeye başlaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?
31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde İstanbul'da yaşanan usulsüzlük ve şaibelerle ilgili YSK'ya olağanüstü itiraz hakkını kullanarak itiraz etmişti. İtiraz sonucu YSK, İstanbul'daki usulsüz seçmen kaydını ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı iddialarını araştırmaya başlamıştı.

İŞTE ARAŞTIRILAN İDDAALAR
AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. AK Parti, toplam 41 bin 132 kişilik kısıtlı, zihinsel engelli, hükümlü listesi ile seçmen listesinde yer alan ölülerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasını istemişti. Ek dilekçe ile 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması talep edilmişti. Başvuruda, İstanbul'da büyükşehir seçiminin iptali ve yenilenmesi istenmişti. MHP de İstanbul Büyükşehir ve Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptalini istemişti.

Bu arada, İYİ Parti'nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması yönündeki Yüksek Seçim Kurulu ara kararına itirazı YSK tarafından reddedildi. Buna göre, kısıtlı seçmenlere yönelik araştırma devam edecek.

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