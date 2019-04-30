CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birkaç ay önce katıldığı bir televizyon programında "Türkiye'nin beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz" dedi. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen asker için "YPG bize saldırdı, askerimiz şehit oldu" mesajını paylaşan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki yağıyor.

"YPG BİZE SALDIRDI, ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen asker için Twitter'dan tepki çeken bir paylaşım yaptı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı

"Fırat Kalkanı harekat bölgesinde, YPG/PKK'lı teröristlerin alçakca saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

"'YÜZ' KEMAL KILIÇDAROĞLU İÇİN SADECE BİR SAYI"

Sosyal medya kullanıcılardan biri, 31 Mart yerel seçimleri öncesi içerideki teröristlere kucak açtığı gibi, Türkiye'yi dışarıdan tehdit eden teröristlere de kol kanat geren Kılıçdaroğlu'na "'Yüz' Kemal Kılıçdaroğlu için sadece bir sayı." diyerek tepki gösterdi.

O tepkilerden bazıları:







"BEKA SORUNU YOK BİZE SALDIRMAZLAR" DEMİŞTİ

Katıldığı özel bir televizyon programında soruları yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, YPG sorusuna verdiği cevapla terör sempatizanlığında sınırları zorladı. Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "beka sorunu" sorusuna "Türkiye'de beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği YPG bize mi saldıracak?" şeklinde cevap vererek bir kez skandala imza atmıştı.

FIRAT KALKANI HAREKAT BÖLGESİNDE 1 ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğu, 3 askerin hafif yaralandığı belirtildi.