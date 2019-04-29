Spor camiasından birçok isim Alanyaspor'a Sural'ın yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Bir paylaşım da Sparta Prag'da beraber forma giydikleri Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya'dan geldi.

Semih Kaya Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:





JOSEF SURAL'IN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI