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  • 29.04.2019 14:43
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 14:51

'dan duygulandıran mesaj

Spor camiası bugün 'un futbolcusu 'ın hayatını kaybetmesi ile sarsıldı.

Semih Kaya'dan duygulandıran mesaj

Spor camiasından birçok isim 'a Sural'ın yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Bir paylaşım da 'da beraber forma giydikleri Galatasaraylı futbolcu 'dan geldi.

Semih Kaya Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

JOSEF SURAL'IN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

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